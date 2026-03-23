Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đời sống 23/03/2026 06:00

Chiều 22/3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người trong cùng một xóm ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 22-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người trong cùng một xóm ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 442630) được các đại lý xác định trúng tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé TPHCM là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

"Đang ăn sáng thì khách gọi đến nhà đổi thưởng 2 vé TPHCM trúng giải độc đắc. Khi tới nơi thì đổi thưởng cho... cả xóm luôn" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-3

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cũng trong ngày 22-3, đại lý vé số Lan Hùng Tú đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 706384) 3 vé Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 21-3.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 080461) của vé số Long An được đổi tại một đại lý ở TP Cần Thơ và một đại lý ở tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc (dãy số 992932) được xác định trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc tổng cộng 4 vé Bình Phước là đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Như vậy, 4 giải độc đắc của xổ số miền Nam mở thưởng ngày 21-3 đều xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực.

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/3/2026, có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài sao chiếu, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp đón lộc nhân gian, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', may mắn không ai bằng, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê