Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đời sống 23/03/2026 06:00

Chiều 22/3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người trong cùng một xóm ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 22-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người trong cùng một xóm ở TPHCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 442630) được các đại lý xác định trúng tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé TPHCM là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

"Đang ăn sáng thì khách gọi đến nhà đổi thưởng 2 vé TPHCM trúng giải độc đắc. Khi tới nơi thì đổi thưởng cho... cả xóm luôn" – chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, chia sẻ.

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1

Kết quả xổ số miền Nam ngày 21-3

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cũng trong ngày 22-3, đại lý vé số Lan Hùng Tú đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 706384) 3 vé Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều 21-3.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 080461) của vé số Long An được đổi tại một đại lý ở TP Cần Thơ và một đại lý ở tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc (dãy số 992932) được xác định trúng tại tỉnh An Giang và tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc tổng cộng 4 vé Bình Phước là đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long và đại lý vé số Hiên ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Như vậy, 4 giải độc đắc của xổ số miền Nam mở thưởng ngày 21-3 đều xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

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