Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Đời sống 24/03/2026 06:00

Một nữ tài xế tại Hà Nội bị xử phạt sau khi đoạn clip ghi lại cảnh người này buông vô lăng, dùng cả hai tay bấm điện thoại khi ô tô vẫn đang lưu thông lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 23/3, Đội CSGT số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị nhận được tin báo phản ánh từ người dân về trường hợp một nữ tài xế điều khiển ô tô mang BKS: 30A-439.XX lưu thông trên đường Giải Phóng trong tình trạng hai tay và mắt dán chặt vào điện thoại để sử dụng thay vì quan sát giao thông trên đường. Đây là hành vi vi phạm hết sức nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy - Ảnh 1
Nữ tài xế dùng điện thoại khi đang lái xe - Ảnh: VTC News

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 đã xác minh, làm rõ người lái ô tô trên là chị N.T.L. (SN 1991, trú tại Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Theo thông tin từ VTC News, tại cơ quan công an, nữ tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô.

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy - Ảnh 2
Chị N.T.L. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô bị xử phạt tiền từ 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt từ 20-22 triệu đồng.

