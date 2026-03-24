Vào khoảng 15 giờ ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo video clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/3, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Trước đó, chiều 23/3, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung trên địa bàn, kèm theo đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị đánh hội đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Nhóm 5 học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (cùng ở phường Trảng Dài) đã chặn đường, thay nhau đánh em Đ.N.B.L. (học sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Nội dung clip cho thấy nạn nhân bị đánh vào vùng đầu, mặt, bị nắm tóc kéo giật. Sau sự việc, gia đình đã đưa nữ sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến bị quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm trên mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm.

