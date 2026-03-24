Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đồng Nai

Đời sống 24/03/2026 12:42

Vào khoảng 15 giờ ngày 23/3, Công an phường Trảng Dài tiếp nhận tin báo về vụ việc một nhóm học sinh đánh nhau trên địa bàn, kèm theo video clip bị quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 24/3, Công an phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Trước đó, chiều 23/3, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc một nữ sinh bị nhóm bạn hành hung trên địa bàn, kèm theo đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị đánh hội đồng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, qua xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Nhóm 5 học sinh thuộc hai trường THCS Trường Sa và THCS Trảng Dài (cùng ở phường Trảng Dài) đã chặn đường, thay nhau đánh em Đ.N.B.L. (học sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài).

Nội dung clip cho thấy nạn nhân bị đánh vào vùng đầu, mặt, bị nắm tóc kéo giật. Sau sự việc, gia đình đã đưa nữ sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến bị quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện Công an phường Trảng Dài đang làm việc với các cá nhân liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định. Đồng thời, lực lượng chức năng yêu cầu quản trị viên các hội, nhóm trên mạng xã hội gỡ bỏ nội dung vi phạm.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Hãng hàng không quốc gia vừa tạm dừng một số chuyến bay nội địa và xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 8 bạo lực học đường tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Đừng ăn trứng tùy tiện, đây là số lượng tối đa trong tuần để bảo vệ tim mạch

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Bé gái 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món 'vạn người mê'

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Cháy quán cơm chay giữa đêm, mẹ và con gái 10 tuổi tử vong

Cháy quán cơm chay giữa đêm, mẹ và con gái 10 tuổi tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 24/3/2026: Thế giới bật tăng trở lại, trong nước tăng lên 168 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/3/2026: Thế giới bật tăng trở lại, trong nước tăng lên 168 triệu đồng/lượng

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Bất ngờ nổ lớn, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Bất ngờ nổ lớn, một người đàn ông tử vong tại chỗ