Tiết lộ 'sốc' cách giữ thi thể hành khách tử vong trên chuyến bay suốt 13 tiếng

Thế giới 24/03/2026 16:10

Hành khách trên một chuyến bay của British Airways đã 'sốc' và phàn nàn sau khi thi thể của một hành khách tử vong được lưu trữ trong khoang bếp có hệ thống sưởi ấm hơn 12 giờ 'bốc mùi'.

Theo thông tin từ báo Dân trí, nữ hành khách khoảng 60 tuổi được cho là đã tử vong sau khi chuyến bay từ Hong Kong (Trung Quốc) tới London (Vương quốc Anh) cất cánh vào ngày 15/3. Đó là chuyến bay của hãng hàng không British Airways.

Ở tình huống này, cơ trưởng quyết định vẫn bay tiếp thay vì quay đầu hoặc hạ cánh khẩn cấp. Các thành viên phi hành đoàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lưu trữ thi thể ở khu vực khoang bếp của máy bay - nơi có sàn được sưởi ấm. 

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng nhiều hành khách muốn được quay đầu trở về Hong Kong khi biết tin có người tử vong trên máy bay. Tuy nhiên chuyến bay vẫn được tiếp tục như lịch trình hẹn sẵn.

Sau đó, các tiếp viên bọc thi thể trong túi vật liệu và chuyển xuống khu bếp. Tại khu bếp có sàn sưởi ấm nên vào thời điểm gần cuối của chuyến bay một số khách phàn nàn về mùi lạ bốc lên.

Ngày 16/3, khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế ở London, cảnh sát đã có mặt trên chuyến bay BA32 và yêu cầu hành khách ngồi yên tại chỗ 45 phút để điều tra.

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Thi thể đặt ở khoang bếp có sàn sưởi ấm khiến nhiều khách phàn nàn ngửi thấy mùi lạ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một cặp vợ chồng ở Melbourne đã bị sốc sau khi cho rằng họ phải ngồi cạnh thi thể của một hành khách tử vong giữa chuyến bay, mặc dù vẫn còn nhiều chỗ trống khác.

Vào tháng 2 năm 2025, Mitch và Jenny đang bay từ Melbourne đến Doha trên hãng hàng không Qatar Airways thì một phụ nữ gục ngã ở lối đi bên cạnh họ và không thể được cứu sống. "Các nhân viên đã có mặt rất nhanh chóng, làm thủ thuật để cố gắng cứu sống bà ấy", Mitch kể.

Theo Mitch, nhân viên hãng hàng không đã mang một chiếc xe lăn hai bánh đến để cố gắng di chuyển hành khách đã qua đời đến khoang hạng thương gia, nhưng không thành công.

"Họ trông có vẻ hơi bực bội, rồi họ nhìn tôi và thấy có chỗ trống bên cạnh tôi - vợ tôi ngồi ở phía bên kia, chúng tôi ngồi một hàng bốn ghế - và họ chỉ nói với tôi, 'Anh có thể dịch sang một bên được không?', và tôi nói, 'Vâng, không vấn đề gì' rồi họ đặt người phụ nữ đó vào chiếc ghế mà tôi đang ngồi", anh kể.

Vợ của Mitch, Jenny, mô tả toàn bộ trải nghiệm là "gây chấn động" và nói rằng cô đã tự chuyển sang chỗ ngồi khác khi một hành khách ở hàng đó nhường cho cô chỗ trống bên cạnh.

Quy trình của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) đề xuất rằng, một người đã chết giữa chuyến bay nên được chuyển đến một chỗ ngồi ở hàng ghế trống, hoặc nếu chuyến bay đã kín chỗ, thì được đưa trở lại chỗ ngồi đã được chỉ định. Người quá cố được phủ bằng một tấm chăn như một dấu hiệu của sự tôn trọng.

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