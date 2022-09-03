'Mạnh Lệ Quân' Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi biểu diễn, tình hình sức khỏe ra sao?

Sao quốc tế 03/09/2022 08:08

Cư dân mạng xứ Trung không khỏi lo lắng trước thông tin nữ diễn viên Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi trình diễn trên sân khấu.

Mới đây, trang Sina đưa tin, nữ diễn viên Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi trình diễn trên sân khấu. Cụ thể, cô tham gia biểu diễn vở Gia tộc cao lương đỏ ở nhà hát Thường Châu. Trong phân cảnh giằng co với bạn diễn, nữ diễn viên bị đạo cụ làm chấn thương vùng mặt.

Diệp Tuyền sơ cấp cứu tạm thời, cố nén đau để hoàn thành vở diễn. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết vết đâm trên mặt nữ diễn viên sâu 2 cm. Cô phải khâu thẩm mỹ 3 lớp da. Theo nữ diễn viên, bác sĩ cho biết việc cô có bị sẹo hay không phụ thuộc vào may mắn. Tai nạn sân khấu khiến Diệp Tuyền phải hủy chuyến lưu diễn đến Hàng Châu.

'Mạnh Lệ Quân' Diệp Tuyền bị dao đâm trúng mặt khi biểu diễn, tình hình sức khỏe ra sao? - Ảnh 1

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn cho biết rằng bản thân không muốn công khai hình ảnh bị chấn thương vì chảy nhiều máu, có thể tạo ra trải nghiệm không tích cực với công chúng. Dù diện mạo có nguy cơ bị ảnh hưởng, Diệp Tuyền vẫn tỏ ra lạc quan. Nữ diễn viên đùa rằng nếu có sẹo biết đâu cô lời được chiếc má lúm đồng tiền nhân tạo.

Diệp Tuyền sinh năm 1980, nổi tiếng qua các tác phẩm như Mạnh Lệ Quân, Không thể khuất phục, Thiết thính phong vân, Thiên hạ đệ nhất kiếm, Quốc sắc thiên hương (2011), Nữ nhân xuất quỹ (2011), Vua thảo dược, Người quả phụ thứ 9, Tử thoa kỳ duyên... Hiện tại, Diệp Tuyền làm chủ một công ty sản xuất phim.

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