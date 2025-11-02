Như trước đó báo Pháp Lu ật TP.HCM , ngày 31/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông PGM (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỉ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũ.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25-1-2008, dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết hợp đồng, bà Ánh cùng ông NMH (61 tuổi, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất trên, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, tháng 12-2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân.

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Ánh và ông H, tuy nhiên bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỉ đồng, còn lại hơn 10 tỉ đồng được cho là đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an TP HCM và VKSND TP HCM khám xét nhà bà Tr ương Ng ọc Ánh. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập chứng từ và bút toán không đúng thực tế, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Điều 215 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan thẩm quyền ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Việc thành lập, hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá trong tố tụng hình sự được thực hiện theo Nghị định 250/2025.

Điều đáng chú ý là hiện nay, giá vàng trong nước liên tục biến động. Giá vàng không ngừng tăng mạnh khiến dư luận đặt vấn đề: Việc xác định giá trị tài sản bị cho là chiếm đoạt trong vụ án liên quan bà Trương Ngọc Ánh sẽ ra sao, khung hình phạt ảnh hưởng thế nào...?

Để đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, vụ việc trên cần được căn cứ theo tinh thần Thông tư liên tịch 02/2001 của liên ngành (Bộ Công an, Bộ Tài chính, TAND Tối cao, VKSND Tối cao), hướng dẫn áp dụng một số quy định về "các tội xâm phạm sở hữu".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cụ thể, giá trị tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc làm hư hỏng được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại địa phương vào thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc bị làm hư hỏng.

Liên quan sự việc trên, trong quá trình điều tra và truy tố, hội đồng định giá sẽ phải làm rõ giá trị phần tài sản bị chiếm đoạt bằng tiền Việt Nam theo giá vàng tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt thì mới có thể định khung hình phạt.

Kết quả định giá này sẽ trở thành căn cứ pháp lý then chốt giúp xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, từ đó cơ quan tố tụng mới có thể định tội danh và áp khung hình phạt một cách chính xác, khách quan và công bằng.

Thực tế, vàng là loại tài sản có tính biến động rất mạnh theo thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố. Vì vậy, nếu lấy giá vàng tại thời điểm điều tra, xét xử để quy đổi thì kết quả có thể không phản ánh đúng bản chất thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt; có thể ảnh hưởng sự công bằng và chính xác trong việc áp dụng pháp luật hình sự.