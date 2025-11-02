1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Đời sống 02/11/2025 11:32

Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 31/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh đđiều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông tin ban đầu, Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM) có đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh, người từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao? - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. 

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông PGM (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (khoảng 149 tỉ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dán tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 cũ. 

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25-1-2008, dán Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký kết hợp đồng, bà Ánh cùng ông NMH (61 tuổi, ngụ phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với bốn hộ dân trong khu đất trên, với tổng giá trị 7.917,3 lượng vàng. 

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trđể chiếm đoạt phần chênh lệch. 

Đáng chú ý, tháng 12-2007, UBND TP.HCM đã có quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn và chi trả hơn 26,1 tđồng tiền bồi thường cho bốn hộ dân. 

Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Ánh và ông H, tuy nhiên bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tđồng, còn lại hơn 10 tđồng được cho là đã sử dụng vào mục đích cá nhân. 

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao? - Ảnh 2
Công an TP HCM và VKSND TP HCM khám xét nhà bà Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chđạo lập chứng từ và bút toán không đúng thực tế, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, Điều 215 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan thẩm quyền ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Việc thành lập, hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá trong tố tụng hình sđược thực hiện theo Nghị định 250/2025. 

Điều đáng chú ý là hiện nay, giá vàng trong nước liên tục biến động. Giá vàng không ngừng tăng mạnh khiến dư luận đặt vấn đề: Việc xác định giá trị tài sản bị cho là chiếm đoạt trong vụ án liên quan bà Trương Ngọc Ánh sẽ ra sao, khung hình phạt ảnh hưởng thế nào...? 

Đđảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, vụ việc trên cần được căn cứ theo tinh thần Thông tư liên tịch 02/2001 của liên ngành (Bộ Công an, Bộ Tài chính, TAND Tối cao, VKSND Tối cao), hướng dẫn áp dụng một số quy định về "các tội xâm phạm sở hữu". 

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao? - Ảnh 3

Diễn viên Trương Ngọc Ánh làm việc tại cơ quan công an. nh: Báo Pháp Lut TP.HCM.

Cụ thể, giá trị tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc làm hư hỏng được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại địa phương vào thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc bị làm hư hỏng. 

Liên quan sự việc trên, trong quá trình điều tra và truy tố, hội đồng định giá sẽ phải làm rõ giá trị phần tài sản bị chiếm đoạt bằng tiền Việt Nam theo giá vàng tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt thì mới có thđịnh khung hình phạt. 

Kết quả định giá này sẽ trở thành căn cứ pháp lý then chốt giúp xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, từ đó cơ quan tố tụng mới có thđịnh tội danh và áp khung hình phạt một cách chính xác, khách quan và công bằng. 

Thực tế, vàng là loại tài sản có tính biến động rất mạnh theo thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố. Vì vậy, nếu lấy giá vàng tại thời điểm điều tra, xét xđể quy đổi thì kết quả có thể không phản ánh đúng bản chất thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt; có thể ảnh hưởng sự công bằng và chính xác trong việc áp dụng pháp luật hình sự.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố có thể đối diện mức án nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Trương Ngọc Ánh tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Không ngờ ăn vài lát gừng mỗi ngày lại bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm

Dinh dưỡng 40 phút trước
Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Đúng 2 ngày đầu tuần (từ ngày 3/11 - 4/11/2025), 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp phất cờ lên hương, tiền tài tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (3/11-4/11), Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

1.458 lượng vàng của diễn viên Trương Ngọc Ánh chiếm đoạt, giá vàng biến động vụ án sẽ được giải quyết ra sao?

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Thần Tài nối mệnh, 3 con giáp đổi đời giàu có, Phú Quý Phát Tài, kinh doanh đắc tài đắc lộc, vét cạn túi Thần Tài trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày mai (3/11/2025), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày mai (3/11/2025), 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 3 ngày 2/11, 3/11, 4/11, 3 con giáp có căn đại Phú Quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn, mọi điều hanh thông

Đúng 3 ngày 2/11, 3/11, 4/11, 3 con giáp có căn đại Phú Quý, gánh tiền mỏi vai, ôm tiền bạc tỷ, giàu có phát hờn, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Đời sống 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Phát hiện thi thể cô gái bốc mùi trong cốp ô tô đậu ven đường ở TP.HCM

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

Chồng H'Hen Niê nhận chỉ trích khi lấy sữa của vợ pha cà phê cho bạn bè uống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Lâm Đồng: Vụ vỡ hồ chứa nước cả gia đình bị cuốn trôi trong đêm, bé gái tử vong, cha mẹ may mắn thoát nạn

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Diễn biến MỚI vụ mẹ ruột và người tình đánh đập bé gái 9 tuổi ở TP.HCM

Thông tin MỚI vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở TP.HCM: Thi thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực

Thông tin MỚI vụ cô gái tử vong trong cốp ô tô ở TP.HCM: Thi thể không có dấu hiệu tác động của ngoại lực

Sập giàn giáo ở Hải Phòng, 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương

Sập giàn giáo ở Hải Phòng, 2 công nhân tử vong, 1 người bị thương