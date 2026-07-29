Không kịp phản ứng khi cột lốc xoáy bất ngờ quét qua, cuốn bổng một chiếc ôtô lên không trung

Sự việc xảy ra vào ngày 19/7 khi cột lốc với sức gió cực mạnh quét qua một tuyến đường ở Chiết Giang. Trong đoạn video, chiếc ôtô đang di chuyển bình thường thì bất ngờ bị luồng gió nhấc khỏi mặt đường, xoay trên không rồi văng mạnh sang bên đường.
Video 3 giờ 13 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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