Nghĩ vợ ôm con nhàn hạ, chồng về sớm một hôm liền khóc nghẹn nhìn tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 03/07/2026 16:00

Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.

Khi viết những điều này, tôi tự nhận thấy mình là người đàn ông tồi. Tôi kết hôn mới được hơn một năm. Khi yêu nhau, cả hai chẳng có gì ràng buộc nên chuyện tình cảm vẫn rất tốt đẹp.

Thế nhưng sau khi kết hôn, vợ chồng tôi bắt đầu có nhiều mâu thuẫn. Thực ra gia đình nào cũng gặp phải những xích mích thường ngày, đó là điều không tránh được. Với những cặp vợ chồng trẻ, chuyện mâu thuẫn lại càng thường xuyên.

 

Trước đây mỗi lần hẹn hò, vợ tôi lại ăn mặc sành điệu, đầu tóc lúc nào cũng gọn gàng. Vậy mà kể từ khi có chồng, cô ấy như trở thành con người khác. Đầu thì cả tuần không gội, nấu ăn cũng chẳng ngon như lúc trước. Hỏi ra mới biết ngày xưa vợ tôi toàn đặt người nấu, sau đó tự nhận là của mình.

Tất nhiên những chuyện đó là chuyện nhỏ, nhưng tích tụ lại khiến cuộc sống vợ chồng tôi có chút xáo trộn. Chúng tôi đón con trai đầu lòng cách đây 20 ngày. Trước khi con chào đời, vợ chồng tôi đã gọi điện nhờ mẹ lên chăm.

Nghĩ vợ ôm con nhàn hạ, chồng về sớm một hôm liền khóc nghẹn nhìn tô cơm sống nhăn nhở trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khổ nỗi hôm vợ tôi vào viện, mẹ vội quá nên bị ngã xe, kết quả là gãy một bên chân. Bố tôi là đàn ông nên không chăm phụ nữ mới sinh được. Còn nói đến nhà ngoại thì càng buồn hơn, bởi vợ tôi là trẻ mồ côi, xung quanh không có anh em họ hàng thân thích.

Tôi biết vợ ở nhà vất vả, nhưng hôm nào về nhà, tôi cũng phát chán. Cái nhà thì như bãi chiến trường, bát ăn xong vợ tôi cũng vứt vào chậu rửa. Chưa kể còn tã lót của con. Tôi đi làm đã bận đủ thứ, bao nhiêu áp lực, vậy mà về đến nhà cũng không được nghỉ tay. Thành ra nhiều khi tôi vẫn trách cứ vợ, nói cô ấy luộm thuộm, không biết sắp xếp thời gian.

Hôm nay xong việc sớm, tôi xin sếp nghỉ buổi chiều để tranh thủ về nhà nấu cơm trưa cho vợ. Thế nhưng về đến nhà, tôi đã khựng lại. Trên bàn ăn là bát cơm sống nhăn nhở, vậy mà vợ tôi lại nói cô ấy không có thời gian nấu lại nên ăn tạm cũng được. Nhìn thức ăn thừa của hôm qua còn sót lại, tôi thấy mình thật vô dụng. Làm gì có người nào ở cữ mà khổ như vợ tôi chứ? Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thuê người giúp việc, nhưng với đồng lương của mình, tôi sợ chỉ có thể thuê họ được vài tháng. Mọi người có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?

Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

Điều gì khiến phim mới của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên được kỳ vọng?

Sao quốc tế 33 phút trước
Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân

Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cùng trở lại, cuộc đua càng thêm gay cấn

Bạch Lộc và Ngu Thư Hân cùng trở lại, cuộc đua càng thêm gay cấn

Sao quốc tế 48 phút trước
Thấy tủ bếp bị kẹt cứng, vợ gọi thợ đến phá khóa để rồi tay chân lẩy bẩy trước thứ rơi ra từ bên trong

Thấy tủ bếp bị kẹt cứng, vợ gọi thợ đến phá khóa để rồi tay chân lẩy bẩy trước thứ rơi ra từ bên trong

Ngoại tình 53 phút trước
Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Chê con dâu tương lai có tướng 'sát phu', mẹ anh vô tình bắt con trai “đổ vỏ”

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Nghĩ vợ ôm con nhàn hạ, chồng về sớm một hôm liền khóc nghẹn nhìn tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Nghĩ vợ ôm con nhàn hạ, chồng về sớm một hôm liền khóc nghẹn nhìn tô cơm sống nhăn nhở trên bàn

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 4/7/2026, 3 con giáp như 'cá chép vượt vũ môn hóa rồng vàng', trúng số độc đắc, giàu sang phú quý, sự nghiệp vươn lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Nóng: Bắt giám đốc ở PNJ tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 4/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/7/2026: Tăng vọt 3 triệu đồng, SJC lại lên mốc cao mới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân

Giữa trưa nắng như đổ lửa vẫn diện áo dài kín mít, em chồng vừa vén tà áo lên liền khiến tôi rụng rời tay chân

Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Lao vào phòng định "xé xác" chồng và nhân tình trên giường, chính thất khóc nghẹn lầm lũi quay về vì lý do thấu xương

Sốc nặng trước gu ăn mặc "mát mẻ" của dâu mới, mẹ chồng nóng mắt liền tung chiêu trị dâu lúc nửa đêm

Sốc nặng trước gu ăn mặc "mát mẻ" của dâu mới, mẹ chồng nóng mắt liền tung chiêu trị dâu lúc nửa đêm

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ "đứng hình" khi anh lôi từ gầm giường ra một thứ phát sáng

Chấp nhận lấy chồng nghèo rớt mồng tơi, đêm tân hôn vợ trẻ "đứng hình" khi anh lôi từ gầm giường ra một thứ phát sáng

Cứ ân ái xong là chồng dúi vào tay 3 triệu, biết được sự thật thấu xương tôi rùng mình sốc ngất

Cứ ân ái xong là chồng dúi vào tay 3 triệu, biết được sự thật thấu xương tôi rùng mình sốc ngất

Chồng quỳ lạy van xin “cứ ra ngoài ngoại tình thoải mái, miễn là đừng ly hôn anh”

Chồng quỳ lạy van xin “cứ ra ngoài ngoại tình thoải mái, miễn là đừng ly hôn anh”