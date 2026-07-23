Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Gần đây, từ khóa "Chung Hán Lương lội ngược dòng" lọt nhóm tìm kiếm nổi bật trên Weibo. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều khán giả nhận thấy nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách đảm nhận có nhiều điểm tương đồng với Mộ Dung Phong - vai diễn kinh điển của Chung Hán Lương trong Không kịp nói yêu em phát sóng năm 2010.

Sự lên sóng của bộ phim Giây phút ấy vượt giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính bất ngờ tạo hiệu ứng ngoài dự đoán. Thay vì chỉ giúp dàn diễn viên của tác phẩm thu hút sự chú ý, bộ phim còn khiến hai ngôi sao kỳ cựu Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông được khán giả nhắc đến nhiều trở lại.

Cả hai tác phẩm đều lấy bối cảnh thời Dân quốc, khiến người xem không tránh khỏi việc đặt lên bàn cân. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình và khí chất của Chung Hán Lương vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm. Trong khi đó, Trương Lăng Hách bị nhận xét mang hình ảnh của một thần tượng hiện đại nhiều hơn là một thiếu gia quân phiệt. Diễn xuất và phong cách trang điểm của nam diễn viên cũng tạo ra nhiều tranh luận.

Làn sóng so sánh khiến Không kịp nói yêu em được đông đảo khán giả tìm xem lại. Bộ phim hơn một thập kỷ tuổi liên tục ghi nhận lượng người xem cao trong các đợt phát sóng lại, đồng thời nhiều trích đoạn của Chung Hán Lương cũng lan truyền mạnh trên các nền tảng video ngắn.

Đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách vô tình tạo hiệu ứng giúp các đàn anh được quan tâm trở lại. Trước đó, bộ phim Trục Ngọc do anh và Điền Hi Vi đóng chính cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về hình tượng võ tướng trên màn ảnh.

Vai diễn của Trương Lăng Hách bị cho là quá trau chuốt, thiếu vẻ mạnh mẽ của một vị tướng nơi chiến trường. Từ đó, nhiều khán giả nhắc lại vai Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thể hiện trong Hán Sở truyền kỳ như một hình mẫu tiêu biểu. Hình ảnh vị tướng với ngoại hình rắn rỏi, thần thái mạnh mẽ và diễn xuất giàu sức nặng của Hà Nhuận Đông được đánh giá tạo nên sự khác biệt so với xu hướng "mỹ nam hóa" nhân vật lịch sử hiện nay.

Hiệu ứng hoài niệm cũng giúp tên tuổi Hà Nhuận Đông gia tăng sức hút. Nam diễn viên được cho là nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, lượng người theo dõi trên Douyin tăng mạnh và còn được mời tái hiện vai Hạng Vũ tại một sự kiện thể thao ở Trung Quốc.

Theo nhiều khán giả, việc Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông trở lại tâm điểm không đơn thuần xuất phát từ những màn so sánh với Trương Lăng Hách. Quan trọng hơn, các vai diễn của hai tài tử đã được khán giả ghi nhận qua thời gian nhờ diễn xuất thuyết phục, thần thái phù hợp và trở thành những hình tượng khó thay thế trên màn ảnh Hoa ngữ.