Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sao quốc tế 23/07/2026 16:39

Sự lên sóng của bộ phim Giây phút ấy vượt giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính bất ngờ tạo hiệu ứng ngoài dự đoán. Thay vì chỉ giúp dàn diễn viên của tác phẩm thu hút sự chú ý, bộ phim còn khiến hai ngôi sao kỳ cựu Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông được khán giả nhắc đến nhiều trở lại.

Sự lên sóng của bộ phim Giây phút ấy vượt giới hạn do Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đóng chính bất ngờ tạo hiệu ứng ngoài dự đoán. Thay vì chỉ giúp dàn diễn viên của tác phẩm thu hút sự chú ý, bộ phim còn khiến hai ngôi sao kỳ cựu Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông được khán giả nhắc đến nhiều trở lại.

Gần đây, từ khóa "Chung Hán Lương lội ngược dòng" lọt nhóm tìm kiếm nổi bật trên Weibo. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều khán giả nhận thấy nhân vật Mộ Dung Thanh Dịch do Trương Lăng Hách đảm nhận có nhiều điểm tương đồng với Mộ Dung Phong - vai diễn kinh điển của Chung Hán Lương trong Không kịp nói yêu em phát sóng năm 2010.

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt - Ảnh 1Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt - Ảnh 2

Cả hai tác phẩm đều lấy bối cảnh thời Dân quốc, khiến người xem không tránh khỏi việc đặt lên bàn cân. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng tạo hình và khí chất của Chung Hán Lương vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm. Trong khi đó, Trương Lăng Hách bị nhận xét mang hình ảnh của một thần tượng hiện đại nhiều hơn là một thiếu gia quân phiệt. Diễn xuất và phong cách trang điểm của nam diễn viên cũng tạo ra nhiều tranh luận.

Làn sóng so sánh khiến Không kịp nói yêu em được đông đảo khán giả tìm xem lại. Bộ phim hơn một thập kỷ tuổi liên tục ghi nhận lượng người xem cao trong các đợt phát sóng lại, đồng thời nhiều trích đoạn của Chung Hán Lương cũng lan truyền mạnh trên các nền tảng video ngắn.

Đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách vô tình tạo hiệu ứng giúp các đàn anh được quan tâm trở lại. Trước đó, bộ phim Trục Ngọc do anh và Điền Hi Vi đóng chính cũng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về hình tượng võ tướng trên màn ảnh.

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt - Ảnh 3

Vai diễn của Trương Lăng Hách bị cho là quá trau chuốt, thiếu vẻ mạnh mẽ của một vị tướng nơi chiến trường. Từ đó, nhiều khán giả nhắc lại vai Hạng Vũ do Hà Nhuận Đông thể hiện trong Hán Sở truyền kỳ như một hình mẫu tiêu biểu. Hình ảnh vị tướng với ngoại hình rắn rỏi, thần thái mạnh mẽ và diễn xuất giàu sức nặng của Hà Nhuận Đông được đánh giá tạo nên sự khác biệt so với xu hướng "mỹ nam hóa" nhân vật lịch sử hiện nay.

Hiệu ứng hoài niệm cũng giúp tên tuổi Hà Nhuận Đông gia tăng sức hút. Nam diễn viên được cho là nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo, lượng người theo dõi trên Douyin tăng mạnh và còn được mời tái hiện vai Hạng Vũ tại một sự kiện thể thao ở Trung Quốc.

Theo nhiều khán giả, việc Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông trở lại tâm điểm không đơn thuần xuất phát từ những màn so sánh với Trương Lăng Hách. Quan trọng hơn, các vai diễn của hai tài tử đã được khán giả ghi nhận qua thời gian nhờ diễn xuất thuyết phục, thần thái phù hợp và trở thành những hình tượng khó thay thế trên màn ảnh Hoa ngữ.

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Sau khi từng gây chú ý với biệt danh "Tướng quân kem nền" trong "Trục Ngọc", Trương Lăng Hách tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận nhờ tạo hình trong bộ phim dân quốc "Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn". Lần này, nam diễn viên được cư dân mạng đặt thêm biệt danh mới là "Quân phiệt son bóng".

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Từ 'Tướng quân kem nền' đến biệt danh mới, Trương Lăng Hách liên tục gây chú ý

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

Phim mới của Trương Lăng Hách gây tranh luận vì phần hình ảnh bị nghi lạm dụng AI

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

'Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn' của Trương Lăng Hách vấp nhiều ý kiến trái chiều vì đâu?

Đề cử kép tại Kim Ưng đánh dấu bước tiến của Trương Lăng Hách

Đề cử kép tại Kim Ưng đánh dấu bước tiến của Trương Lăng Hách

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Trương Lăng Hách vướng tranh cãi vì fandom gây sức ép đòi gạch tên Lư Dục Hiểu

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều sau màn so sánh với Chung Hán Lương

Trương Lăng Hách vấp ý kiến trái chiều sau màn so sánh với Chung Hán Lương

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 24/7/2026, 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Sao quốc tế 47 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Thấy vợ cũ vẫn treo ảnh cưới sau 3 năm, chồng chưa kịp mừng rỡ đã đứng hình trước câu trả lời

Tâm sự 52 phút trước
Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Dựa người vào lan can, bé gái đột nhiên mất thăng bằng và rơi xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi

Video 1 giờ 7 phút trước
Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Trương Lăng Hách tạo hiệu ứng, Chung Hán Lương và Hà Nhuận Đông bất ngờ gây sốt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Chị dâu tương lai ôm bụng đau đớn ngay bàn ăn, sự thật sau đó làm mẹ tôi lên cơn đau tim

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/7/2026: Vàng SJC lao dốc 5 triệu/lượng

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi thứ Sáu 24/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

Nghệ An: Bác sĩ bơm sữa đậu nành giả dịch mủ, dọa bệnh nhân "viêm phụ khoa, vô sinh"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Điền Hi Vi liên tục ghi dấu trong bảng xếp hạng nữ diễn viên được yêu thích

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Ngu Thư Hân bật mí phương pháp giữ dáng được nhiều người quan tâm

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Nghi vấn gian lận doanh thu khiến 'Đội bóng nữ Kung Fu' thất thu hàng trăm triệu NDT

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Cú đặt cược táo bạo của Trương Tiểu Phỉ trong lần hợp tác với Châu Tinh Trì

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố

Từ ngôi sao hàng đầu đến cuộc sống kín tiếng của Triệu Vy sau biến cố