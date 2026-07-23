Bạch Lộc và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong làng giải trí

Trong cuộc bình chọn 'Khách mời được mong chờ nhất', nữ diễn viên Bạch Lộc dẫn đầu với gần 250.000 lượt tham gia bỏ phiếu, đồng thời số phiếu cô nhận được gần gấp đôi người xếp ở vị trí thứ hai.

Theo truyền thông Trung Quốc, Bạch Lộc đang là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất cho mùa tiếp theo của chương trình thực tế Keep Running. Trong cuộc bình chọn "Khách mời được mong chờ nhất", nữ diễn viên dẫn đầu với gần 250.000 lượt tham gia bỏ phiếu, đồng thời số phiếu cô nhận được gần gấp đôi người xếp ở vị trí thứ hai. Không chỉ áp đảo về lượng bình chọn, Bạch Lộc còn duy trì sức nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Mỗi khi Keep Running lên sóng, tên tuổi của nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện trong nhóm từ khóa được tìm kiếm và thảo luận nhiều nhất. Những khoảnh khắc của cô trong chương trình liên tục tạo ra lượng tương tác lớn, góp phần giữ sức hút cho gameshow.

Sức ảnh hưởng của Bạch Lộc còn được phản ánh qua hiệu quả thương mại. Theo thông tin từ cộng đồng người hâm mộ, các sản phẩm lưu niệm mang hình ảnh của nữ diễn viên đạt doanh số cao nhất trong dàn thành viên. Một số mặt hàng thậm chí nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng" ngay sau khi mở bán, cho thấy sức hút của cô vẫn được duy trì ổn định.

Dù vậy, Bạch Lộc cũng không tránh khỏi những tranh cãi trong thời gian tham gia chương trình. Một số đoạn cắt từ các tập phát sóng từng khiến nữ diễn viên vấp phải ý kiến trái chiều, khi có khán giả cho rằng cô đôi lúc ứng xử thiếu tinh tế hoặc phản ứng chưa phù hợp trong quá trình tương tác với khách mời và các thành viên. Ở chiều ngược lại, nhiều người xem đánh giá Bạch Lộc là một trong những nhân tố tạo nên không khí sôi động của Keep Running. Tính cách hoạt bát, sẵn sàng tham gia mọi thử thách và biểu cảm tự nhiên giúp cô mang đến nhiều tình huống hài hước, góp phần tăng sức hấp dẫn cho chương trình. Không ít ý kiến cũng cho rằng việc chỉ nhìn vào những đoạn cắt ngắn trên mạng xã hội có thể khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị đánh giá thiếu toàn diện. Trong bối cảnh các chương trình giải trí ngày càng cạnh tranh, mức độ thảo luận trên mạng xã hội và hiệu quả thương mại là những tiêu chí quan trọng để đánh giá sức hút của nghệ sĩ. Việc dẫn đầu các cuộc bình chọn, duy trì lượng tương tác cao và tạo ra giá trị thương mại tích cực cho thấy Bạch Lộc vẫn là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng đáng kể trong làng giải trí Trung Quốc.

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