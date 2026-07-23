Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tâm sự 23/07/2026 18:00

Tôi giận lắm, vì sao tôi đến giờ vẫn một mình mà vợ cũ đã có thể quên hết chuyện cũ mà có tình mới? Tôi hậm hực đi uống rượu để giải sầu, say tới mức không nhớ ai đưa mình về nhà. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt.

Tôi và Hoa từng có 2 năm yêu nhau mặn nồng trước khi kết hôn. Nhưng từ ngày lấy nhau, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi vẫn nghĩ. Tôi và vợ cũ có cái tôi quá lớn, mỗi lần cãi nhau chẳng ai nhường ai, còn nói những lời xúc phạm nhau. Đến một lần cãi nhau to, cả hai không kiềm chế được cơn giận nên quyết định ly hôn. Một khi đã nói được hai từ “ly hôn” thì quả thật chẳng còn cách nào để cứu vãn.

Sau khi ra tòa ly hôn, tôi và Hoa không còn liên lạc. Gần một năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ nghe được tin vợ cũ có người mới. Tôi nghe bạn của Hoa nói rằng có một người đàn ông đang theo đuổi vợ cũ, cô ấy cũng thuận theo.

 

Tôi giận lắm, vì sao tôi đến giờ vẫn một mình mà vợ cũ đã có thể quên hết chuyện cũ mà có tình mới? Tôi hậm hực đi uống rượu để giải sầu, say tới mức không nhớ ai đưa mình về nhà. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt. Tôi phải dịu mắt vài lần để đảm bảo mình đã thật sự tỉnh. Vì sao Hoa đang nằm ngay bên cạnh tôi thế này?

Tôi bật dậy trong hoảng loạn, đây là nhà của tôi và Hoa nằm cùng giường với tôi cả đêm sao? Tôi lay vợ cũ dậy rồi khó chịu hỏi cô ấy:

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em làm gì ở đây? Em không sợ bạn trai mới ghen khi qua đêm với chồng cũ sao?”.

Hoa nhăn mặt nhìn tôi, chẳng nói một lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng không để yên, chạy theo cô ấy ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc đó thì tôi thấy mẹ của mình đứng ở phòng khách. Tôi lại hỏi vì sao mẹ để vợ cũ vào nhà, chúng tôi đã ly hôn rồi mà?

Mẹ tôi nhìn tôi thở dài, kể lại một chuyện làm tôi ngại muốn “độn thổ”:

“Thế hôm qua đứa nào uống rượu vào rồi điện thoại cho cái Hoa xong khóc lóc hỏi tội người ta sao đi yêu người khác, còn năn nỉ người ta quay lại thế? Anh còn định chạy qua nhà người ta cho được. Nhưng mà lúc đó anh say quá rồi nên mẹ bảo cái Hoa sang. Giờ hai đứa có muốn quay lại không, không thì giải tán ai về nhà nấy!”.

Nghe mẹ tôi nói thế thì Hoa cũng không có ý định về, còn tôi thì xấu hổ nắm tay cô ấy. Chúng tôi quả thật vẫn còn tình cảm với nhau. Hoa giải thích với tôi rằng người đàn ông kia chỉ là bạn của cô ấy. Tôi nghe thế thì lòng cũng dịu lại. Sau đó, tôi và Hoa cũng nói với nhau về mong muốn thật sự của mình.

Sau đó, tôi cũng có bài học cho riêng mình. Đã là vợ chồng thì đứng muốn thắng cho riêng mình mà để cả hai cùng thua trong hôn nhân. Nhường nhịn, thấu hiểu nhau mới là điều tiên quyết để giữ lấy nhau thật chặt.

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