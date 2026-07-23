Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt

Tâm sự 23/07/2026 18:00

Tôi giận lắm, vì sao tôi đến giờ vẫn một mình mà vợ cũ đã có thể quên hết chuyện cũ mà có tình mới? Tôi hậm hực đi uống rượu để giải sầu, say tới mức không nhớ ai đưa mình về nhà. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt.

Tôi và Hoa từng có 2 năm yêu nhau mặn nồng trước khi kết hôn. Nhưng từ ngày lấy nhau, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi vẫn nghĩ. Tôi và vợ cũ có cái tôi quá lớn, mỗi lần cãi nhau chẳng ai nhường ai, còn nói những lời xúc phạm nhau. Đến một lần cãi nhau to, cả hai không kiềm chế được cơn giận nên quyết định ly hôn. Một khi đã nói được hai từ “ly hôn” thì quả thật chẳng còn cách nào để cứu vãn.

Sau khi ra tòa ly hôn, tôi và Hoa không còn liên lạc. Gần một năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ nghe được tin vợ cũ có người mới. Tôi nghe bạn của Hoa nói rằng có một người đàn ông đang theo đuổi vợ cũ, cô ấy cũng thuận theo.

 

Tôi giận lắm, vì sao tôi đến giờ vẫn một mình mà vợ cũ đã có thể quên hết chuyện cũ mà có tình mới? Tôi hậm hực đi uống rượu để giải sầu, say tới mức không nhớ ai đưa mình về nhà. Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì hoảng hồn với cảnh tượng trước mắt. Tôi phải dịu mắt vài lần để đảm bảo mình đã thật sự tỉnh. Vì sao Hoa đang nằm ngay bên cạnh tôi thế này?

Tôi bật dậy trong hoảng loạn, đây là nhà của tôi và Hoa nằm cùng giường với tôi cả đêm sao? Tôi lay vợ cũ dậy rồi khó chịu hỏi cô ấy:

Tức giận vì vợ cũ có người mới nên đi uống rượu, sáng ra thấy người nằm cạnh tôi hoảng hốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em làm gì ở đây? Em không sợ bạn trai mới ghen khi qua đêm với chồng cũ sao?”.

Hoa nhăn mặt nhìn tôi, chẳng nói một lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng không để yên, chạy theo cô ấy ra khỏi phòng. Vừa đúng lúc đó thì tôi thấy mẹ của mình đứng ở phòng khách. Tôi lại hỏi vì sao mẹ để vợ cũ vào nhà, chúng tôi đã ly hôn rồi mà?

Mẹ tôi nhìn tôi thở dài, kể lại một chuyện làm tôi ngại muốn “độn thổ”:

“Thế hôm qua đứa nào uống rượu vào rồi điện thoại cho cái Hoa xong khóc lóc hỏi tội người ta sao đi yêu người khác, còn năn nỉ người ta quay lại thế? Anh còn định chạy qua nhà người ta cho được. Nhưng mà lúc đó anh say quá rồi nên mẹ bảo cái Hoa sang. Giờ hai đứa có muốn quay lại không, không thì giải tán ai về nhà nấy!”.

Nghe mẹ tôi nói thế thì Hoa cũng không có ý định về, còn tôi thì xấu hổ nắm tay cô ấy. Chúng tôi quả thật vẫn còn tình cảm với nhau. Hoa giải thích với tôi rằng người đàn ông kia chỉ là bạn của cô ấy. Tôi nghe thế thì lòng cũng dịu lại. Sau đó, tôi và Hoa cũng nói với nhau về mong muốn thật sự của mình.

Sau đó, tôi cũng có bài học cho riêng mình. Đã là vợ chồng thì đứng muốn thắng cho riêng mình mà để cả hai cùng thua trong hôn nhân. Nhường nhịn, thấu hiểu nhau mới là điều tiên quyết để giữ lấy nhau thật chặt.

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Chồng cấm đi khám thai sau 3 năm chờ đợi, khoảnh khắc lật ga giường khiến tôi òa khóc đòi ly hôn

Một ngày tình cờ tôi bất ngờ phát hiện mình có thai, mẹ chồng tôi phản ứng rất nhanh, chỉ thấy vài triệu chứng bà đã đoán được tôi mang thai. Ngay khi chồng đi làm về, mẹ chồng đã nói tin vui này cho chồng tôi biết.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 20 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa "khủng" dài 3,5 mét bò vào phòng tắm nhà dân

Video 1 giờ 8 phút trước
Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, tương lai đen tối, cẩn thận mất tiền, đừng hành động bốc đồng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Dùng ớt bột cướp ngân hàng, người đàn ông 28 tuổi bị bắt sau 30 phút

Video 2 giờ 8 phút trước
Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng 18h30 hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp được quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt nhiều năm tố cáo việc làm đáng khinh bỉ của vợ

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Vết lạ trên áo vén màn bí mật động trời của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm qua

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘người tình trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng