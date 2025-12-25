Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Tin y tế 25/12/2025 11:29

Bé có tới 4 polyp đại tràng - những khối u nhỏ bất thường phát triển trong lớp niêm mạc đại tràng. Trong đó, polyp lớn nhất kích thước khoảng 1 x 2 cm, các polyp còn lại dao động từ 0,5 x 1 cm.

Theo báo VTC News, theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi, trú tại xã Thanh Bồng, nhập viện trong tình trạng đi đại tiện ra máu kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và theo dõi, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương đường tiêu hóa dưới và chỉ định nội soi đại trực tràng để xác định nguyên nhân.

Kết quả cho thấy trẻ có tới 4 polyp đại tràng - những khối u nhỏ bất thường phát triển trong lớp niêm mạc đại tràng. Trong đó, polyp lớn nhất kích thước khoảng 1 x 2 cm, các polyp còn lại dao động từ 0,5 x 1 cm.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ cắt và đốt polyp, đồng thời cầm máu, kiểm soát tình trạng xuất huyết, giúp hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng cho bệnh nhi.

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng - Ảnh 1
Bé 6 tuổi mắc 4 khối polyp đại tràng. Ảnh: VTC News. 

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, việc trẻ nhỏ xuất hiện nhiều polyp đại tràng, đặc biệt là polyp có kích thước lớn như trường hợp này, rất hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây thiếu máu mạn tính, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Hiện các polyp được gửi làm giải phẫu bệnh để xác định nguyên nhân và xây dựng hướng theo dõi, điều trị tiếp theo cho bệnh nhi.

Theo bác sĩ Mỹ Lệ, đi đại tiện ra máu là một trong những triệu chứng điển hình của polyp đại tràng. Do đó, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa, có đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật, để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng có một bệnh nhi 9 tuổi phát hiện 4 polyp trực tràng. Cụ thể theo VOV, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi B.T.C. (9 tuổi) đến khám vì có dấu hiệu sốt, viêm thanh quản, suy dinh dưỡng kéo dài. Sau khi được thăm khám và tiến hành nội soi gây mê, ê-kíp phát hiện bệnh nhi có 4 polyp trực tràng. Đây là tình huống rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ.

Ngay sau đó, bệnh nhi được can thiệp cắt polyp, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và sinh thiết giải phẫu bệnh để có kết quả chẩn đoán chính xác. Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, trường hợp này là lời cảnh báo đáng lo ngại rằng các bệnh lý tiêu hóa, thậm chí ung thư, đang có xu hướng trẻ hóa, không chỉ dừng lại ở người lớn mà ngay cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải.

Hy hữu: Nam thanh niên vỡ đại tràng vì bị bạn bơm hơi vào hậu môn

Hy hữu: Nam thanh niên vỡ đại tràng vì bị bạn bơm hơi vào hậu môn

Nam thanh niên vỡ đại tràng góc gan do bơm hơi vào hậu môn đã ổn định sức khoẻ, hết đau, chướng bụng sau khi điều trị kịp thời

Xem thêm
Từ khóa:   polyp đại tràng bệnh nhi 6 tuổi tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/12-27/12), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Hai người nước ngoài vội rời khỏi khách sạn, phát hiện 1 thi thể nằm ở tiền sảnh

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tôi từ chối gặp mặt, chồng cũ lại đòi đến tận nhà chỉ để lấy cho bằng được quyển sách này

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

NÓNG: Chính thức nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tôi đập tan tành khi bị bắt rửa 10 mâm bát, mẹ chồng định lớn tiếng la mắng bỗng dịu giọng chỉ sau một câu nói nhẹ nhàng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Quảng Ngãi: Bé 6 tuổi đi đại tiện ra máu kéo dài trước khi phát hiện mắc 4 khối polyp đại tràng

Tin y tế 1 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Đúng 16h30 ngày 25/12/2025, 3 con giáp có số hoàng kim, ngập tràn phú quý, trăm bề suôn sẻ, giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Đọc một tin nhắn trước ngày cưới 3 ngày, cô dâu hủy hôn chớp nhoáng, hưởng ‘tuần trăng mật’ cùng một người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Danh tính người chồng đâm vợ trọng thương trên đường, sau đó trốn vào hang đá

Đời sống 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

NÓNG: Thống nhất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

Đang nhảy múa, nam thanh niên ngã gục xuống đất tử vong khiến những người xung quanh bàng hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

Uống nhầm dầu hỏa, bệnh nhi 3 tuổi được cứu sống thần kỳ sau 6 tháng điều trị

PhenikaaMec tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”

PhenikaaMec tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”

Tưởng dị ứng da, người đàn ông phát hiện nhiễm sán lá gan vì ăn đồ tái sống

Tưởng dị ứng da, người đàn ông phát hiện nhiễm sán lá gan vì ăn đồ tái sống

Phòng khám đa khoa VK: Địa chỉ chữa bệnh đáng tin cậy tại TP.HCM

Phòng khám đa khoa VK: Địa chỉ chữa bệnh đáng tin cậy tại TP.HCM

Cảnh báo hình xăm có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Cảnh báo hình xăm có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư

Nam bệnh nhân nguy kịch vì nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”

Nam bệnh nhân nguy kịch vì nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”