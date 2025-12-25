Bé có tới 4 polyp đại tràng - những khối u nhỏ bất thường phát triển trong lớp niêm mạc đại tràng. Trong đó, polyp lớn nhất kích thước khoảng 1 x 2 cm, các polyp còn lại dao động từ 0,5 x 1 cm.

Theo báo VTC News, theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi 6 tuổi, trú tại xã Thanh Bồng, nhập viện trong tình trạng đi đại tiện ra máu kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và theo dõi, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương đường tiêu hóa dưới và chỉ định nội soi đại trực tràng để xác định nguyên nhân. Kết quả cho thấy trẻ có tới 4 polyp đại tràng - những khối u nhỏ bất thường phát triển trong lớp niêm mạc đại tràng. Trong đó, polyp lớn nhất kích thước khoảng 1 x 2 cm, các polyp còn lại dao động từ 0,5 x 1 cm.

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ cắt và đốt polyp, đồng thời cầm máu, kiểm soát tình trạng xuất huyết, giúp hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng cho bệnh nhi. Bé 6 tuổi mắc 4 khối polyp đại tràng. Ảnh: VTC News. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Mỹ Lệ, người trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, việc trẻ nhỏ xuất hiện nhiều polyp đại tràng, đặc biệt là polyp có kích thước lớn như trường hợp này, rất hiếm gặp. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể gây thiếu máu mạn tính, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất của trẻ.

Hiện các polyp được gửi làm giải phẫu bệnh để xác định nguyên nhân và xây dựng hướng theo dõi, điều trị tiếp theo cho bệnh nhi. Theo bác sĩ Mỹ Lệ, đi đại tiện ra máu là một trong những triệu chứng điển hình của polyp đại tràng. Do đó, khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, đau bụng kéo dài hoặc rối loạn tiêu hóa, phụ huynh cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa, có đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật, để được thăm khám và điều trị kịp thời. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng có một bệnh nhi 9 tuổi phát hiện 4 polyp trực tràng. Cụ thể theo VOV, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhi B.T.C. (9 tuổi) đến khám vì có dấu hiệu sốt, viêm thanh quản, suy dinh dưỡng kéo dài. Sau khi được thăm khám và tiến hành nội soi gây mê, ê-kíp phát hiện bệnh nhi có 4 polyp trực tràng. Đây là tình huống rất hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Ngay sau đó, bệnh nhi được can thiệp cắt polyp, đồng thời thực hiện các xét nghiệm và sinh thiết giải phẫu bệnh để có kết quả chẩn đoán chính xác. Theo các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tân Sơn, trường hợp này là lời cảnh báo đáng lo ngại rằng các bệnh lý tiêu hóa, thậm chí ung thư, đang có xu hướng trẻ hóa, không chỉ dừng lại ở người lớn mà ngay cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải.

