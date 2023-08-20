Hy hữu: Nam thanh niên vỡ đại tràng vì bị bạn bơm hơi vào hậu môn

Nam thanh niên vỡ đại tràng góc gan do bơm hơi vào hậu môn đã ổn định sức khoẻ, hết đau, chướng bụng sau khi điều trị kịp thời

Dẫn theo thông tin từ VietnamPlus, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị kịp thời cho một thanh niên 17 tuổi bị vỡ đại tràng góc gan do bơm hơi vào hậu môn.

Đến ngày 20/8, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T.Q.D., ngụ phường Xuân Trung, thành phố Long Khánh, đã ổn định hết đau, chướng bụng và có thể xuất viện trong tuần tới.

Trước đó, chiều 18/8, bệnh nhân T.Q.D. nhập viện trong tình trạng chướng bụng, đau dữ dội, choáng váng. Bệnh nhân cho biết, trong lúc làm việc tại một gara ôtô, người bạn làm chung đã đùa giỡn, lấy bơm hơi ôtô bơm vào hậu môn khiến anh phải nhập viện cấp cứu.

Tiến hành siêu âm, kiểm tra ổ bụng, các bác sỹ phát hiện bệnh nhân bị đầy hơi và chảy nhiều máu trong ổ bụng nên được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Ekíp phẫu thuật phải khâu vết thủng đại tràng cũng như các vết rách rải rác và rửa ổ bụng, sau đó đặt dẫn lưu cho bệnh nhân - Ảnh: VietnamPlus

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, trong khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ đại tràng và rách 17 chỗ khác dọc theo đại trực tràng. Do đó, ê kíp phẫu thuật phải khâu vết thủng đại tràng cũng như các vết rách rải rác và rửa ổ bụng, sau đó đặt dẫn lưu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Phan Văn Phong, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp tổn thương nặng vì nguyên nhân nói trên. May mắn bệnh nhân được phẫu thuật kịp thời, nếu để lâu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chơi những trò nghịch dại như trên vì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng hoặc để lại nhiều di chứng sau này.

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