Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tâm sự 04/06/2026 04:30

Đến hai tháng trước, tôi bất ngờ nghe người họ hàng gọi điện báo tin bố tôi bị ngã đã vào viện. Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào.

Tôi từng có một đời chồng, chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Nguyên nhân là vì chồng tôi lên giường với người phụ nữ khác. Trước đó, chúng tôi cãi nhau rất nhiều, chồng tôi thường xuyên bỏ ra ngoài vào đêm khuya. Đến một lần, anh say xỉn với bạn bè rồi xảy ra quan hệ với một cô gái lạ. Cô ta không để yên, tìm đến đòi tôi nhường chồng.

Tôi quá thất vọng và mệt mỏi nên quyết định ly hôn chồng. Chồng tôi giải thích rất nhiều rằng sau khi thức dậy anh không nhớ chuyện gì hết. Thậm chí, anh còn nói có thể do cô gái kia dựng chuyện để chia rẻ vợ chồng tôi. Sau nhiều lần không thể thuyết phục được tôi, anh đành ký đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn chồng, tôi quyết định rời khỏi quê, lên thành phố tìm việc. Nguyên nhân không hẳn là vì tôi muốn rời khỏi nơi này để quên chuyện cũ, còn là vì tôi muốn kiếm nhiều tiền để sau này còn lo cho bố tôi. Bố tôi càng lớn tuổi càng có nhiều bệnh. Ngày trước khi chưa ly hôn, tiền bạc trong nhà đa phần là do chồng tôi lo. Giờ ly hôn rồi, tôi phải tìm đường lo cho mình và bố.

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù ban đầu hơi khó khăn nhưng khoảng một năm sau ly hôn thì tôi tìm được việc làm ổn định, đều đặn gửi tiền về cho bố. Cũng vì muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, tôi hầu như không có thời gian về nhà thăm bố. Ngoài dịp Tết được nghỉ mấy ngày về quê, tôi hầu như chỉ gọi điện về hỏi thăm bố. Bố tôi cũng không trách cứ gì, ông chỉ lo tôi làm việc quá sức mà sinh bệnh.

Đến hai tháng trước, tôi bất ngờ nghe người họ hàng gọi điện báo tin bố tôi bị ngã đã vào viện. Tôi hoảng sợ bỏ việc đang làm, bắt xe về ngay trong ngày. Tôi hấp tấp chạy vào viện xem tình hình của bố thế nào. Khi đi đến phòng bệnh của bố, tôi bất ngờ khi thấy chồng cũ đang ngồi cạnh giường bệnh của bố tôi. Tôi nghe hai người trò chuyện:

“Cảm ơn con, con mà đến trễ một chút thì chú không biết thế nào”.

“Chú đừng nói vậy, này là việc con nên làm”.

“Nên làm gì chứ, con với cái Hạnh cũng đâu còn…”

Bố tôi vừa thấy tôi bước vào thì cũng không nói tiếp nữa. Ông biết chúng tôi đã ly hôn, chuyện chồng cũ của tôi bỗng xuất hiện có thể khiến tôi không vui. Nhưng lúc đó tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng nói được lời nào.

Chồng cũ thấy tôi đến thì chỉ nói nghe tin tôi về nên anh có mua cơm cho tôi, vì anh biết tôi sẽ không kịp ăn uống mà chạy vào viện. Sau đó anh nhanh chóng rời đi. Bố tôi nói:

“Bố bị ngã lúc đi ra sau vườn, hên là lúc đó chồng cũ của con đến thăm nên vội đưa bố vào viện. Mấy năm nay con không ở đây, chồng cũ của con cứ cách vài hôm lại đến thăm bố. Bố bệnh tật thì nó đưa đi khám, trong nhà hư hỏng gì cũng nó sửa. Bố biết con còn giận nó, lúc trước bố cũng nhiều lần mắng rồi đuổi nó đi mà nó chẳng nói gì, vẫn đều đặn ghé thăm bố. Mấy năm nay nó không quen ai, con sống cũng không dễ dàng gì”.

Tôi hiểu ý của bố, nhưng cũng không đáp lại lời nào. Tôi chăm sóc rồi đợi bố thiếp đi, nhưng tôi cả đêm đó cũng không ngủ được. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với chồng cũ nhưng nỗi ám ảnh chồng từng lên giường với người khác vẫn còn trong tâm trí của tôi. Tôi có nên cho mình và chồng cũ một cơ hội khác hay không?

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện thì biết được bí mật không thể tưởng của vợ

Hàng xóm bất ngờ lắp camera chĩa sang nhà, tôi sang hỏi chuyện thì biết được bí mật không thể tưởng của vợ

Đến một ngày, tôi về trước nhà thì thấy nhà hàng xóm mới lắp camera. Tôi thấy lạ nên sang hỏi thăm thì nghe nói vì gần đây có trộm nên hàng xóm mới có camera theo dõi, đảm bảo an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Ăn khoai lang mùa hè bổ ngang nhân sâm: Nhưng 3 nhóm người này ăn nhiều lại thành "thuốc độc"

Dinh dưỡng 58 phút trước
Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Ly hôn chồng rồi bỏ quê lên thành phố, ngày trở về tôi chết sững khi thấy cảnh tượng bên trong bệnh viện

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/6/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Sau đám tang của bố chồng, tôi sốc ngất phát hiện dưới gối có một tờ giấy khám thai 2 tháng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Cuối ngày hôm nay (4/6/2026), thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Đi tìm mèo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau ở phía sau nhà

Video 2 giờ 58 phút trước
Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Lần nào đi ngang nhà chồng cũ, anh cũng chặn xe tôi lại rồi dúi vào tay tôi một thứ khiến tôi lặng người vì hoang mang

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Đang di chuyển trên đường, người đi xe máy đột nhiên rơi xuống hố sụt sâu 3 mét và cái kết

Video 3 giờ 58 phút trước
Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Đến nhà sếp chơi, tôi sững người khi thấy con trai của sếp giống con của mình y đúc rồi ‘bật ngửa’ vì sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Nóng: Thu hồi toàn quốc loại dung dịch vệ sinh không đạt chuẩn chất lượng

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 4/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

Tạm giữ điều tra mẹ kế trong vụ bé trai 11 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc, cất hết luôn số tiền định biếu bà

Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Bàng hoàng chạy đến bệnh viện giữa đêm, tôi chết sững người khi thấy chồng quần áo đầy máu, ôm một đứa trẻ mới sinh

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời

Chồng mặt dày xin vợ 500 triệu để bồi thường cho nhân tình nuôi con, tôi nói một câu khiến anh tái mặt nghẹn lời

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Nghe tiếng chị dâu hát ru trong đêm, tôi giật mình khi phát hiện sự thật cả nhà đang che giấu

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Chồng đưa con riêng về rồi ngủ lại với vợ cũ, tôi giận thì anh nói một câu khiến tôi vừa sốc vừa bàng hoàng

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc

Bố chồng U60 đòi tổ chức sinh nhật trong nhà hàng, dẫn đến một nhân vật khiến cả nhà sốc