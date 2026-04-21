Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong

Đời sống 21/04/2026 13:37

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 21/4, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Tỉnh lộ 908 làm một người đàn ông tử vong. 

Vào khoảng 18h11 ngày 18/4, một bé trai khoảng 5 tuổi trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa lộ.

Đúng lúc này, ông N.T.H (50 tuổi) điều khiển xe máy đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xuống đường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do chấn thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau.

Theo Cục CSGT, việc để trẻ em chơi đùa sát mép đường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, đặc biệt với các vật dụng dễ lăn, chuyển động như bóng, xe đẩy, diều.., 

Ngoài ra, việc thiếu sự giám sát chặt chẽ của người lớn cũng là yếu tố dẫn đến tình huống bất ngờ mà người tham gia giao thông không thể xử lý kịp.

Bé trai đá bóng ra đường, người đàn ông chạy xe máy ngã tử vong
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTV News

Theo thông tin từ VTV News, sau khi tai nạn xảy ra, gia đình chưa trình báo kịp thời cho cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác xử lý hiện trường ban đầu.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, phụ huynh cần tuyệt đối không để trẻ em chơi đùa dưới lòng đường hoặc sát mép đường giao thông, đồng thời tạo không gian vui chơi an toàn, tách biệt với khu vực xe cộ qua lại.

Người tham gia giao thông cũng cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực dân cư, nơi có nhiều trẻ em.

Khi xảy ra tai nạn, cần giữ nguyên hiện trường, tiến hành sơ cứu người bị nạn và nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.

Tối 20/4, UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) phát đi thông báo tìm kiếm Nguyễn Tuấn Anh, SN 2007, trú phường Định Công, Hà Nội (sinh viên Trường Đại học Đại Nam) đang mất tích trên núi Tam Đảo.

