Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến

Tâm linh - Tử vi 26/04/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến trong tuần mới (27/4 đến 3/5) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ chủ động tăng cường trao đổi, giao lưu với mọi người, nhờ vậy, bạn thấy công việc được giải quyết nhanh nhẹn, trôi chảy hơn, đồng thời cũng tìm thấy niềm vui trong công việc mình đang làm.

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, những thành tích tốt trong công việc giúp bạn có được một túi tiền rủng rỉnh. Bạn có thể tự hào về bản thân và tự thưởng cho bản thân một món quà gì đó, coi đó là lời khích lệ để mình tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần ở hướng Nam và Tài Thần ở hướng Tây Nam.

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), Tam Hợp nâng bước, người tuổi Mùi nhận được sự dìu dắt hoặc đề bạt của cấp trên. Hãy cố gắng làm việc để chứng tỏ mình hoàn toàn xứng đáng với những gì đang có.

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có những dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn phát huy được thế mạnh của mình trong công việc nên dễ dàng vượt lên trên đối thủ. Khách hàng có thể đổ tới tấp nập với bạn. 

Thổ khắc Thủy, tiếc rằng phương diện tình cảm lại khiến bạn đau đầu. Vì quá nổi bật trước đám đông, bạn dễ thu hút sự chú ý của người khác phái. Bạn cần phải nhắc nhở mình giữ khoảng cách thích hợp với người khác.

Con giáp tuổi Dần 

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), con giáp tuổi Dần đang trở nên nhạy cảm, nhạy bén, rất thích hợp để ngoại giao, kết nối và hình thành các mối quan hệ giá trị với sự che chở của Tam Hội. Càng trưởng thành bạn càng nhận ra rằng mối quan hệ chất lượng đóng vai trò quan trọng đến thế nào với cuộc sống của mình.

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này có Thực Thần giúp bạn dễ dàng thu thập được những luồng thông tin mình muốn để có thể đưa ra các quyết định tốt hơn. Dường như bạn làm gì cũng có lợi thế, thậm chí có thêm cả những lời mời ăn uống vui vẻ với cả mọi người.

Ngoài ra, chuyện tình duyên của tuổi Dần lúc này cũng rất sáng sủa. Những ai đang yêu sẽ cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc, thấu hiểu lẫn nhau nhiều hơn.  

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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