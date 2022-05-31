Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2022: Triệu Kim Mạch không thích đóng phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tiếp xúc với phim mới?

Sao quốc tế 31/05/2022 11:05

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (31/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Gần đây Dương Dương rất bận rộn với Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Bởi vì tình hình dịch bệnh mà anh đã phải quay chậm tiến độ cả 1 tháng trời, hiện phải vắt chân lên cổ chạy cho kịp.

2. Tại sự kiện, Trương Vũ Kỳ gặp ai cũng chào, sau đó mới quay lại hỏi trợ lý xem người vừa rồi là ai.

3. Từ sau Khởi Đầu tài nguyên của Bạch Kính Đình tốt lên rất nhiều, ngoài phim mới còn có thêm lời mời đi show. Hiện quan hệ của anh và Châu Vũ Đồng cũng không tệ, cô còn muốn đầu tư vào thương hiệu thời trang của anh.

4. Triệu Kim Mạch không thích đóng phim ngôn tình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2022: Triệu Kim Mạch không thích đóng phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tiếp xúc với phim mới? - Ảnh 1

5. Phần 2 của Tinh Hán Xán Lạn mà Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng đã thông qua kiểm duyệt. Hiện giờ, bộ phim này đã sẵn sàng chờ được lên sóng. Ngoài ra, có thể, Triệu Lộ Tư sẽ hợp tác với Thành Nghị trong một bộ phim cổ trang.

6. Cung Tuấn đã nhận một chương trình truyền hình thực tế của nhà đài, là khách mời thường trú. Chắc sẽ bắt đầu ghi hình từ đầu tháng sau.

7. Tài nguyên của Dịch Dương Thiên Tỉ về cơ bản sẽ là phim điện ảnh, lịch quay năm nay của cậu ấy đã kín mít rồi.

8. Bộ phim chuyển thể từ Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh của Mặc Bảo Phi Bảo đang tiếp xúc với La Vân Hi và Thẩm Nguyệt.

9. Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tiếp xúc với phim mới.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 31/5/2022: Triệu Kim Mạch không thích đóng phim ngôn tình, Triệu Lộ Tư đang bắt đầu tiếp xúc với phim mới? - Ảnh 2

10. Hiện tại cả Trần Đô Linh và Trương Vân Long đều đang tiếp xúc với Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

11. Hiện Đàm Tùng Vận vẫn đang ở trong đoàn phim Đường Về, quay cùng Tỉnh Bách Nhiên, bộ phim này có lẽ sẽ quay tới tháng 7.

12. Bộ phim điện ảnh tiếp theo đã sẵn sàng đợi Dịch Dương Thiên Tỉ. Năm nay lịch trình của anh đã được lấp đầy.

Nguồn: Góc nhỏ đu Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/5/2022: Việc xử phạt ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp Cảnh Điềm, Triệu Lệ Dĩnh 'nâng đỡ' Lưu Vũ Ninh trong Cbiz?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (30/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Triệu Kim Mạch sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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