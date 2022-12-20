Những điều thú vị liên quan đến người tình tin đồn của Hứa Khải

Thông tin liên quan về việc Hứa Khải có người yêu đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Vừa qua, tin đồn về việc nam diễn viên Hứa Khải bị phát hiện đã có người yêu đang nhận được nhiều sự quan tâm và soi mói từ phía cư dân mạng xứ Trung. Cụ thể, anh chàng bị 'soi' khi có hành động thân mật với một cô gái và sau đó cả hai đã vào khách sạn đến sáng hôm sau mới rời đi.

Hứa Khải và Triệu Tình - Ảnh: Internet

Thông tin này thực sự đã gây bão đối với cộng đồng Cbiz khi hầu hết netizen đều tò mò trước danh tính của người đẹp. Ngay lập tức, danh tính của cô gái đã được cư dân mạng tìm ra là Triệu Tình - nữ diễn viên trẻ mới ký hợp đồng với Vu Chính.

Triệu Tình - Ảnh: Internet

Triệu Tình là ngôi sao trẻ gây chú ý nhất trong số những “gà cưng” mới của Vu Chính. Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang.

Cô nàng vốn nổi tiếng là người mẫu Hán phục ở Trung Quốc với chiều cao lý tưởng 1,7m. Cô có làn da trắng, gương mặt thanh tú với những đường nét vô cùng nổi bật. Mỹ nhân này sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, có thể nói trong dàn tiểu hoa 95 xinh đẹp nhất chắc chắn không thể thiếu Triệu Tình.





Hứa Khải được yêu thích qua vai diễn Phó Hằng trong Diên Hi công lược, Cố Yến Tranh trong Học viện quân sự Liệt Hỏa. Nhờ các bộ phim này, độ nổi tiếng của mỹ nam tăng nhiều lần, được coi là "nam thần tuyến 1". Sau đó, Hứa Khải tiếp tục tham gia nhiều phim ăn khách như Định luật 80/20 của tình yêu, Thiên cổ quyết trần...

Hé lộ bạn gái mới cực xinh xắn của nam diễn viên Hứa Khải Thông tin Hứa Khải đã có người yêu không khỏi khiến netizen thích thú và tò mò về danh tính.

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