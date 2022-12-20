Hé lộ bạn gái mới cực xinh xắn của nam diễn viên Hứa Khải

Thông tin Hứa Khải đã có người yêu không khỏi khiến netizen thích thú và tò mò về danh tính.

Mới đây, cư dân mạng được phen nhốn nháo trước thông tin Hứa Khải hẹn hò với một nữ diễn viên trong ngành. Thậm chí, danh tính của người này được nhiều người đồn đoán là một ngôi sao rất nổi tiếng trong ngành giải trí Cbiz.

Một số nam blogger nổi tiếng xứ Trung còn đăng tải đoạn video bắt gặp nam diễn viên và một cô gái có hành động thân mật như một cặp đôi, cả 2 cùng nhau vào khách sạn, qua đêm, đến hôm sau mới rời đi.

Hứa Khải - Ảnh: Internet

Rất nhanh chóng, nhiều cư dân mạng đã săn lùng ra và người khẳng định cô gái đó chính là Triệu Tinh - một diễn viên, người mẫu Hán phục xinh đẹp, nổi tiếng tại Trung Quốc. Thông tin này cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía netizen, hầu hết đều cho rằng cả hai khá xứng đôi và sẽ là cặp đôi trai tài gái sắc nếu thông tin trên là sự thật.

Tấm hình là bằng chức cho thấy cặp đôi đang có mối quan hệ thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang. Triệu Tình là người mẫu Hán phục nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô có làn da trắng, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Theo QQ, Triệu Tình được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Tình - Ảnh: Internet

Triệu Tình bắt đầu đóng phim từ năm 2021. Cô từng tham gia diễn xuất trong Magic Grocery Store, Palace: Devious Women. Hiện, Triệu Tình có 3 bộ phim chiếu mạng đang chờ phát sóng. Do non kém kinh nghiệm diễn xuất, nữ diễn viên đa số đóng vai phụ trên màn ảnh.

Hứa Khải là một diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp người Trung Quốc, nổi tiếng qua vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược năm 2018.

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