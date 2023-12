Hứa Khải vướng tin đồn hẹn hò, liệu bạn gái có nổi tiếng bằng Bạch Lộc?

Cụ thể, Hứa Khải đến ga tàu cao tốc đón một cô gái lạ mặt. Khi gặp được nhau, cô gái lập tức chạy đến ôm chầm lấy Hứa Khải. Cả hai cũng liên tục có những hành động ngọt ngào và thân mật mà chẳng ngại ngần ánh mắt của người xung quanh. Đặc biệt, mỹ nam Diên Hi Công Lược còn dừng lại ven đường, cưng chiều mua đồ ăn vặt cho bạn gái. Sau đó, cả hai mới di chuyển tới một khách sạn và cùng qua đêm tại đây. Tới sáng hôm sau, cặp đôi mới lần lượt rời khỏi khách sạn này.

Sau khi tin tức hẹn hò của Hứa Khải rộ lên, nhiều người ngay lập tức tìm ra danh tính của nữ chính trong tin đồn hẹn hò này chính là Triệu Tình - nữ diễn viên trẻ mới ký hợp đồng với Vu Chính. Cô gái này sinh năm 2000, hiện đang trực thuộc Hoan Ngu - công ty quản lý của Hứa Khải.

Diễn viên Triệu Tình sinh năm 2000, ở Hàng Châu (Chiết Giang). Cô tốt nghiệp Học viện Truyền thông Chiết Giang, có làn da trắng, gương mặt thanh tú và chiều cao 1,7 m. Theo QQ, Triệu Tình được nhận xét có vẻ đẹp lai trộn giữa Vương Sở Nhiên, Tống Tổ Nhi và Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Tình bắt đầu đóng phim từ năm 2021, đóng Magic Grocery Store, Palace: Devious Women...

Hứa Khải là nghệ sĩ nam được Vu Chính ưu ái nhất. Anh thường xuyên đóng chính trong những bộ phim do ông chủ này đầu tư như Phượng Tù Hoàng, Diên Hi công lược, Thượng thực, Triều ca... Nam diễn viên từng nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn Phó Hằng trong phim Diên Hi công lược phát sóng năm 2018. Nam diễn viên từng vướng tin hẹn hò với các đồng nghiệp cùng công ty như Trương Nam, Bạch Lộc, Ngô Cẩn Ngôn.