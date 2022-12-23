Vừa bị khui chuyện hẹn hò, Hứa Khải đã chia tay bạn gái vì cảm thấy bị lợi dụng?

Tin hẹn hò của Hứa Khải và Triệu Tình mới chỉ được khui cách đây ít ngày vậy mà giờ đây đã xuất hiện tin đồn cặp đôi chia tay.

Cách đây không lâu, Hứa Khải đã phanh phui chuyện hẹn hò và vào khách sạn cùng với đàn em cùng công ty - nữ diễn viên trẻ Triệu Tình. Tin tức này đã khiến cho công chúng được phen xôn xao, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ của Hứa Khải. Tuy nhiên, netizen lại có phản ứng khá bình thường, cho rằng cả hai đều là người trưởng thành và độc thân nên yêu nhau cũng hoàn toàn bình thường.

Hứa Khải và Triệu Tình bị bắt gặp vào khách sạn cùng nhau - Ảnh: Internet

Cứ tưởng cặp đôi này sẽ có một tình yêu nên thơ thì có thông tin tiết lộ Hứa Khải đã quyết định sẽ chia tay bạn gái mới quen chưa lâu. Lý do vì anh cảm thấy bản thân mình đang bị lợi dụng, giúp tăng nhiệt cho "gà mới" của công ty.

Tuy vậy, đây chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng nên không thể đảm bảo tính xác thực. Song, trước đó Vu Chính có động thái ngầm khẳng định đã biết chuyện tình của đôi trẻ nên việc dùng tin tức này để PR cho phim mới của Triệu Tình là điều có thể đoán trước được.

Được biết, cả Triệu Tình và Hứa Khải đều đang là diễn viên trực thuộc Hoan Ngu Ảnh Thị của "ông chủ" Vu Chính. Trong khi Hứa Khải đã có chỗ đứng trong Cbiz với nhiều bộ phim để đời như Diên Hi Công Lược hay Trường Quân Đội Liệt Hỏa,... thì Triệu Tình mới chỉ là một tân binh và chưa có phim ra mắt. Trước đó, công chúng biết đến cô nàng với vai trò hot girl mạng là chủ yếu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-bi-khui-chuyen-hen-ho-hua-khai-a-chia-tay-ban-gai-vi-cam-thay-bi-loi-dung-538363.html