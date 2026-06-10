2 xe buýt va chạm trực diện bốc cháy dữ dội bên đường khiến 5 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông gần Surat thuộc bang Gujarat, Ấn Độ, đã cướp đi sinh mạng của 5 hành khách sau khi 2 xe buýt của Tổng công ty Vận tải Đường bộ bang Maharashtra (MSRTC) va chạm trực diện. Vụ va chạm rất nghiêm trọng, dẫn đến cái chết của 5 hành khách.
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Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

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