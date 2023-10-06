Rộ tin Đặng Vi và Trần Đô Linh hẹn hò, dân tình còn soi hẳn chi tiết này để chứng minh

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) tung tin đồn hai diễn viên Đăng Vi và Trần Đô Linh đang hẹn hò. Nghi vấn xuất phát từ tấm ảnh do Trần Đô Linh đăng tải vào dịp Trung thu, có hai bàn tay cần bánh Trung thu tạo thành hình trái tim.

Trong siêu phẩm cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi - Bạch Lộc không phải là cặp đôi duy nhất được quan tâm. Bên cạnh đó, nữ phụ Trần Đô Linh và nam phụ Đặng Vi cũng trở thành đề tài được bàn tán nhờ vẻ ngoài "tiên khí", cũng như thiết lập nhân vật thú vị.

Người này cho rằng, bàn tay của một người trong ảnh giống tay Đặng Vi, với các chi tiết như phom tay, độ dài của ngón tay, chiếc mụn nhỏ của một bên.

Ngay sau đó, từ khoá "Đặng Vi - Trần Đô Linh hẹn hò" nhanh chóng leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm bảng giải trí trên Weibo, với 180 triệu lượt đọc. Tuy nhiên, ngay sau đón người hâm mộ của cả Đặng Vi và Trần Đô Linh đã tung bằng chứng bác bỏ tin đồn. Fan Đặng Vi so sánh bàn tay trong ảnh của Trần Đô Linh với những hình ảnh tay Đặng Vi, và khẳng định đó không phải tay nam diễn viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sina, Trần Đô Linh tiết lộ, cô đã bất ngờ chảy máu mũi khi thực hiện cảnh hôn với Đặng Vi. Tình huống dở khóc dở cười khiến nữ diễn viên vô cùng ngại ngùng, xấu hổ. Nhưng Trần Đô Linh cũng khen Đặng Vi rất điển trai.

Đến mùa hè 2023, Trần Đô Linh và Đặng Vi một lần nữa tái hợp trong phim truyền hình “Trường Tương Tư". Tuy nhiên, ở phim này hai người không có cảnh quay chung, vì Đặng Vi đóng nam chính, trong khi Trần Đô Linh chỉ đảm nhận một vai khách mời.