Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa

Sao quốc tế 14/09/2023 16:07

Trước khi Trường Tương Tư phần 2 lên sóng, Đặng Vi liên tục đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Trong số loạt phim Trung Quốc lên sóng vào mùa hè 2023, bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính được đánh giá là tác phẩm gây tiếng vang lớn bậc nhất.

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 1

Trong số loạt phim Trung Quốc lên sóng vào mùa hè 2023, bộ phim Trường Tương Tư do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ đóng chính được đánh giá là tác phẩm gây tiếng vang lớn bậc nhất.

Không chỉ Dương Tử mà 3 nam chính Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện đều được đánh giá có màn hóa thân hoàn hảo vào nhân vật. Trong đó, Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi là nhân vật dễ chiếm được cảm tình của người xem, đồng thời đã có lượng fan đông đảo từ tiểu thuyết gốc. Vai diễn này là bước ngoặt lớn giúp nam diễn viên trẻ Đặng Vi “đổi đời", tạo bước đà phát triển sự nghiệp diễn xuất. Hiện tại, Đặng Vi liên tục nhận được các lời mời gọi hợp tác tới từ các thương hiệu lớn. 

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 2
Đồ Sơn Cảnh của Đặng Vi là nhân vật dễ chiếm được cảm tình của người xem.

Mới đây, một thương hiệu đồ dưỡng da cao cấp đã bất ngờ đưa ra thông báo về việc Đặng Vi chính là đại sứ thương hiệu mới nhất của hãng. Chỉ chưa đầy 2 tiếng sau khi công bố này được ra thì doanh thu của hãng đã lên đến 23 triệu NDT. Thành tích này cho thấy danh tiếng hiện tại của Đặng Vi là không hề nhỏ, thậm chí là có phần lấn lướt một số những gương mặt đình đám của CBiz hiện tại. 

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 3
Danh tiếng hiện tại của Đặng Vi là không hề nhỏ.

Ngoài ra, tạp chí Madame Figaro Hommes Trung Quốc công bố nam diễn viên Đặng Vi là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm quan trọng tháng 9. Khi chính thức mở bán trên hệ thống online vào ngày 11/9, chỉ sau 5 phút, tạp chí Madame Figaro Hommes đã tiêu thụ 35.000 bản, sau nửa tiếng bán được 160.000 bản, và cán mốc 200.000 bản sau 5 tiếng phát hành (tính đến 17h). Đây là con số ấn tượng và gây bất ngờ đối với người hâm mộ.

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 4
Tạp chí Madame Figaro Hommes Trung Quốc công bố nam diễn viên Đặng Vi là gương mặt trang bìa cho ấn phẩm quan trọng tháng 9.

Sau Trường Tương Tư, số lượng người hâm mộ của Đặng Vi tăng vọt. Tài khoản Weibo của anh từ hơn 1 triệu người theo dõi đã tăng lên 4,4 triệu, các bài đăng trước đây chỉ dưới 100.000 lượt yêu thích, nhưng hiện tại đã đạt mức 500.000 - 800.000 lượt. Bài đăng mới nhất của Đặng Vi với nội dung chia tay nhân vật Đồ Sơn Cảnh đã ghi nhận lượt yêu thích kỷ lục - 2,18 triệu.

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 5
Sau Trường Tương Tư, số lượng người hâm mộ của Đặng Vi tăng vọt.

Mới đây, Trường Tương Tư phần 2 cũng vừa xin được giấy cấp phép phát hành, nhiều khả năng sẽ có cơ hội lên sóng vào cuối năm nay. Có thể tên tuổi của Đăng Vi nói riêng và dàn diễn viên Trường Tương Tư nói chung sắp tới sẽ lại tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả. Thậm chí, có một bộ phận khán giả còn thể hiện sự tin tưởng rằng nếu cứ đà phát triển này thì Đặng Vi sẽ sớm trở thành "hoàng tử đại ngôn" tiếp theo sau Tiêu Chiến. 

Đặng Vi sinh ngày 26/2/1995, là một diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương. Tạo hình cổ trang của Đặng Vi luôn được đánh giá cao, anh chàng có thể cân được mọi thể loại từ ma đến tiên, từ chính diện đến phản diện. Ngoài đời, anh chàng sở hữu phong cách thời trang cực ngầu khiến phái nữ u mê không lối thoát.

Đặng Vi đạt loạt thành tích ấn tượng, ngày trở thành 'hoàng tử đại ngôn' như Tiêu Chiến không còn xa - Ảnh 6
Đặng Vi sinh ngày 26/2/1995, là một diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương. 

Bùng nổ bất ngờ hậu Trường Tương Tư, tạp chí Đặng Vi đứng bìa sold out trong chớp mắt, cháy hàng sau vài phút mở bán

Bùng nổ bất ngờ hậu Trường Tương Tư, tạp chí Đặng Vi đứng bìa sold out trong chớp mắt, cháy hàng sau vài phút mở bán

Chỉ sau 20 phút, số tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 9/2023 do Đặng Vi đứng bìa bán ra đã chạm mốc 150.000 bản và đạt 170.000 bản sau 1 giờ đồng hồ.

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