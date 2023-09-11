Bùng nổ bất ngờ hậu Trường Tương Tư, tạp chí Đặng Vi đứng bìa sold out trong chớp mắt, cháy hàng sau vài phút mở bán

Sáng nay (11/9), tạp chí Madame Figaro Hommes số kim cửu (tháng 9/2023) do Đặng Vi đứng bìa chính thức mở bán đã nhanh chóng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục. Đây cũng là tạp chí bán đầu tiên của Đặng Vi sau khi nam diễn viên được biết đến nhiều từ bộ phim Trường Tương Tư.

Cụ thể, chỉ sau 20 phút, số tạp chí bán ra đã chạm mốc 150.000 bản và đạt 170.000 bản sau 1 giờ đồng hồ. Hiện tại, ước tính con số này đã lên đến hơn 190.000 bản và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều không ngờ là dù chỉ có hơn 4 triệu người theo dõi trên Weibo, fan hâm mộ của Đặng Vi đã đã rất chịu chi để mua tạp chí ủng hộ cho nam diễn viên.