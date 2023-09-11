Bùng nổ bất ngờ hậu Trường Tương Tư, tạp chí Đặng Vi đứng bìa sold out trong chớp mắt, cháy hàng sau vài phút mở bán

Chỉ sau 20 phút, số tạp chí Madame Figaro Hommes tháng 9/2023 do Đặng Vi đứng bìa bán ra đã chạm mốc 150.000 bản và đạt 170.000 bản sau 1 giờ đồng hồ.
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Sáng nay (11/9), tạp chí Madame Figaro Hommes số kim cửu (tháng 9/2023) do Đặng Vi đứng bìa chính thức mở bán đã nhanh chóng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục. Đây cũng là tạp chí bán đầu tiên của Đặng Vi sau khi nam diễn viên được biết đến nhiều từ bộ phim Trường Tương Tư.
Cụ thể, chỉ sau 20 phút, số tạp chí bán ra đã chạm mốc 150.000 bản và đạt 170.000 bản sau 1 giờ đồng hồ. Hiện tại, ước tính con số này đã lên đến hơn 190.000 bản và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều không ngờ là dù chỉ có hơn 4 triệu người theo dõi trên Weibo, fan hâm mộ của Đặng Vi đã đã rất chịu chi để mua tạp chí ủng hộ cho nam diễn viên.
Kể từ ngày Trường Tương Tư chính thức phát sóng (24/7) đến thời điểm hiện tại, số lượng người follow Đặng Vi không ngừng tăng lên chóng mặt. Weibo của nam diễn viên tăng từ 1,5 triệu lên 4 triệu followers chỉ trong 21 ngày. Đặng Vi cũng được đánh giá là diễn viên có độ "hot" nhất đoàn phim Trường Tương Tư và là diễn viên nhận được sự quan tâm nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ tính đến thời điểm hiện tại.
Sau thành công từ vai diễn Diệp Thập Thất/Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư, Đặng Vi trở thành cái tên được khán giả thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh thời gian gần đây. Với ngoại hình điển trai, có thể cân được mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện, Đặng Vi hứa hẹn sẽ còn bứt phá thêm nhiều kỷ lục mới sau Trường Tương Tư.
Thông tin thêm về Đặng Vi, anh sinh năm 1995, tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ, vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính đốn tim người hâm mộ.