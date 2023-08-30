Đặng Vi khí chất hút hồn trong y phục tân lang, fan nữ tranh nhau cùng xuất giá!

Nhờ vào loạt khoảnh khắc này, mỹ nam sinh năm 1995 cũng được kết nạp vào hàng ngũ 'tân lang trong mơ' của hàng triệu fan nữ.

Thời gian gần đây, sau thời gian quảng bá cho Trường Tương Tư phần 1, Đặng Vi được khán giả chú ý khi đang tham gia ghi hình cho phim cổ trang Vân Tú Hành. Đây là dự án phim do iQIYI sản xuất, bộ phim được chuyển thể cải biên từ truyện tranh Nhật Bản có bối cảnh Trung Quốc cổ đại Thái Vân Quốc Truyện, đã được khai máy vào hôm 5/6. Tại lễ khai máy phim, đoàn làm phim đã công bố dàn diễn viên chính với sự tham gia của Lý Nhất Đồng, Tăng Thuấn Hy, Đặng Vi và Vương Dĩ Luân. Trong Vân Tú Hành, Đặng Vi vào vai Trà Sóc Tuân, nam diễn viên cũng được khen ngợi có tạo hình phản diện hắc y rất hợp với nhân vật.

Đặng Vi khí chất hút hồn trong y phục tân lang trên phim trường Vân Tú Hành Hiện, phim vẫn đang trong quá trình ghi hình, chưa ấn định thời gian lên sóng nên có rất ít ảnh bị “leak” ra từ phim trường. Trong một vài hình ảnh gần đây được các diễn đàn phim ảnh chia sẻ, Đặng Vi đang có một tạo hình tân lang với bộ hồng y đỏ rực được cho là phân cảnh đại hôn của anh trong Vân Tú Hành. Ở một số góc hình ảnh, nam diễn viên cũng khoe gương mặt thanh tú, góc nghiêng cực phẩm.

Nhờ vào loạt khoảnh khắc này, mỹ nam sinh năm 1995 cũng được kết nạp vào hàng ngũ "tân lang trong mơ" của hàng triệu fan nữ Bên cạnh những hình ảnh tạo hình hắc hóa hay tạo hình cưỡi ngựa của Đặng Vi được "leak" ra trước đó, có thể thấy loạt tạo hình hồng y này của nam diễn viên cũng được khá nhiều khán giả quan tâm. Nhờ vào loạt khoảnh khắc này, mỹ nam Trường Tương Tư cũng được kết nạp vào hàng ngũ “tân lang trong mơ” của hàng triệu fan nữ. Trong Vân Tú Hành, Đặng Vi vào vai Trà Sóc Tuân, nam diễn viên cũng được khen ngợi có tạo hình phản diện hắc y rất hợp với nhân vật Thông tin thêm về Đặng Vi, nam diễn viên sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp khoa Kịch múa của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Nam diễn viên theo học vũ đạo từ khi còn nhỏ. Vì vậy anh trúng tuyển vào hệ đại học đại học khoa Kịch Múa với nền móng vững chắc. Ngoài đời, nam diễn viên sở hữu phong cách thời trang cá tính đốn tim người hâm mộ. Sau thành công của vai diễn Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư, Đặng Vi trở thành cái tên gây bão cộng đồng mạng xứ Trung, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Hiện tại, với ngoại hình điển trai, có thể cân được mọi vai diễn từ chính diện đến phản diện, Đặng Vi hứa hẹn sớm trở thành nam diễn viên tiềm năng được nhiều nhãn hàng, nhàn sản xuất săn đón.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ang-vi-khi-chat-hut-hon-trong-y-phuc-tan-lang-fan-nu-tranh-nhau-cung-xuat-gia-613344.html