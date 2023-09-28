Đặng Vi 'gây sốt' với cảnh cưỡng hôn Lý Nhất Đồng, liệu 'màn hóa hắc' có tiếp tục chinh phục khán giả sau 'Trường Tương Tư'?

Cụ thể, vì tranh cãi về vấn đề gì đó, Lý Nhất Đồng đã tức giận quay lưng bỏ đi nhưng được Đặng Vi kéo lại. Khi ấy, nam diễn viên đã chủ động cưỡng hôn bạn diễn của mình, khiến cho vùng vẫy trong bất lực rồi mới thả ra.

Trong dự án cổ trang Vân Tú Hành mới đây, Đặng Vi đã có cảnh cưỡng hôn với nữ chính Lý Nhất Đồng. Qua hậu trường cảnh phim đang được chú ý của Vân Tú Hành, Đặng Vi và Lý Nhất Đồng có một đoạn hội thoại nhỏ.

Đây chắc chắn là cảnh phim đáng trông chờ của Vân Tú Hành, cho thấy một hình ảnh rất khác của Đặng Vi so với thời đóng Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư. Thế nhưng khi xem qua đoạn video hậu trường, phần đông khán giả đều bày tỏ sự thất vọng dành cho nữ chính Lý Nhất Đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của Lý Nhất Đồng trong cảnh này không tốt. Kể từ lúc nảy sinh tranh cãi với Đặng Vi, biểu cảm của cô đã trở nên kỳ lạ, giống như cố gắng tỏ ra nũng nịu nhưng thất bại. Sau khi bị bạn diễn nam cưỡng hôn, Lý Nhất Đồng có phản ứng giơ tay, tính "đánh yêu" đối phương rồi qua đi, song biểu cảm của cô trở nên quá gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Mặc dù vậy, người xem vẫn đặt kì vọng vào phần diễn xuất của Đặng Vi, khi một năm qua anh đã có những cột mốc sáng giá trong sự nghiệp nhờ Trường Nguyệt Tẫn Minh và Trường Tương Tư. Đặc biệt là trong Vân Tú Hành lần này, Đặng Vi sẽ đóng vai nam phụ phản diện, hình tượng trái ngược với Đồ Sơn Cảnh vừa qua.

Vân Tú Hành là bộ phim được chuyển thể từ bộ Thái Vân Quốc Truyện của Nhật Bản xoay quanh Hồng Tú Lệ một tiểu thư của một gia tộc quyền quý sa sút. Thay vì được sống một các nhàn hạ, sung túc như bao tiểu thư quý tộc khác, để có thể kiếm sống qua ngày cô phải cố gắng tự mình làm nhiều công việc khác nhau nhằm giảm gánh nặng gia đình.

Một ngày nọ một cơ hội lớn đã đến với Tú Lệ khi cô nhận được một lời đề nghị tiến cử vào cung làm quý phi với mức giá 500 lượng vàng. Với điều kiện uốn nắn vị hoàng thượng trẻ nổi tiếng ham chơi, lơ là công việc triều chính và đam mê nam sắc trở thành một vị quân vương mẫu mực.