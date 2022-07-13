LUMIÈRE Boulevard: Ở sang, sống xanh, hưởng đặc quyền nghỉ dưỡng

Tọa lạc tại vị trí vàng của "thành phố công viên" Vinhomes Grand Park, kế bên sông Tắc, sông Đồng Nai và kênh Bà Dì, LUMIÈRE Boulevard sở hữu lợi thế đắt giá với tầm nhìn hướng sông và công viên mà hiếm dự án nào có được. Đại công viên 36 hecta như cánh tay dang rộng, tạo nên một miền xanh ngút ngàn bao bọc 5 tòa căn hộ. Cùng lúc, tầm nhìn hướng thủy khoáng đạt ra sông mang đến cho các cư dân không khí thoáng mát suốt quanh năm.

Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế đã mang tới trung tâm TP. Thủ Đức công trình có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam. LUMIÈRE Boulevard khiến "vạn người mê" khi được thiết kế như những tòa tháp xanh với 24 khu vườn thẳng đứng vươn lên kiêu hãnh giữa tầng không. Với diện tích phủ xanh 20.000m2 dọc theo các tòa nhà và 17.000m2 cảnh quan nội khu, khoảng 125 triệu lít oxy được sản xuất mỗi năm là nguồn không khí trong lành quý giá cho các cư dân.

Chất sống nghỉ dưỡng phong cách thượng lưu tại LUMIÈRE Boulevard càng trở nên đáng mơ ước khi mỗi tiện ích đều được chọn lọc và thiết kế công phu theo chuẩn quốc tế, nhằm thoả mãn nhu cầu chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Hồ bơi phi thuyền vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

"Trái tim" của nội khu là hồ bơi phi thuyền 2 tầng chiều dài 65m vượt chuẩn Olympic, bảo chứng cho một cuộc sống năng động giữa thiên nhiên. Ngoài ra, hồ Jacuzzi với massage thủy liệu như tại các resort cao cấp, là nơi lý tưởng để các cư dân nghỉ ngơi, thư giãn. Trong khi đó, cư dân nhí sẽ bị "mê hoặc" bởi khu vực sân chơi, khu thả diều, đài phun nước, hồ bơi dành riêng cho trẻ em, sông lười, khu vực đua thuyền giấy…

Tiện ích ngoài trời, trong nhà chuẩn quốc tế nâng cao chất lượng cuộc sống

Cũng ngay trong nội khu, các cư dân có thể tận hưởng những phút giây đoàn viên đầy ắp tiếng cười hạnh phúc khi cả gia đình cùng nhau thưởng thức những bữa tiệc BBQ hấp dẫn hay các bộ phim yêu thích tại rạp chiếu phim ngoài trời. Gia đình càng thêm gắn kết khi các thành viên cùng tập luyện thể thao và trải nghiệm các trò chơi thú vị tại khu thể thao ngoài trời, phòng gym trong nhà hay trung tâm thể thao thực tế ảo.

Đặc biệt, cư dân LUMIÈRE Boulevard còn được "sở hữu" các tiện ích đặc quyền cư dân trong đại đô thị Vinhomes Grand Park, gồm: Vincom Mega Mall, Vinmec, Vinschool, VinBus, bến du thuyền Manhattan Glory, tháp văn phòng cao cấp 45 tầng… Tất cả là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên cuộc sống trong mơ với 3 tầng lợi thế "xanh – sang - nghỉ dưỡng" đẳng cấp quốc tế giữa thiên nhiên trong lành.