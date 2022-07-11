LUMIÈRE Boulevard: Căn hộ “view vĩnh cửu” – Niềm tự hào của chủ nhân

“Phân khúc nhà ở hướng thủy thuộc nhóm có thanh khoản tốt nhất trong các loại hình BĐS. Ngay cả khi những thị trường ảm đạm, BĐS ven sông, hồ, biển vẫn giữ được giá cao nhờ vị trí đặc biệt và khả năng sinh lời cao trong tương lai”, ông Liam Bailey, Giám đốc bộ phận nghiên cứu toàn cầu của Knight Frank, nhấn mạnh.

Theo một báo cáo của Knight Frank công bố năm 2020, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng.

Tầm nhìn mang đến những giá trị khó đong đếm. Đó là những giá trị vô hình, tác động trực tiếp tới cảm xúc, niềm tự hào và sự gắn bó của chủ nhân với căn nhà. Được ngồi thảnh thơi thưởng thức tách trà, đọc một cuốn sách yêu thích, ngắm nhìn công viên xanh mát trải dài ngút tầm mắt hay dòng sông thanh bình với làn gió trong lành mỗi ngày được xem là trải nghiệm mang tới sự hứng khởi cho các cư dân đô thị.

Giá trị đó càng tăng thêm bội phần nếu sở hữu tầm nhìn vĩnh cửu, không bị che chắn. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, những căn hộ với tầm nhìn 360 độ ra hướng thiên nhiên như tại dự án LUMIÈRE Boulevard đang thu hút sự quan tâm lớn trên thị trường BĐS phía Nam.

LUMIÈRE Boulevard dự án có kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam

Thiết kế độc đáo và thông minh của LUMIÈRE Boulevard giúp số lượng căn hộ có tầm nhìn hướng thủy hoặc công viên lên đến 76%, mang tới đa dạng sự lựa chọn cho khách mua. Dù chọn căn ở tầng nào, diện tích lớn hay nhỏ, người mua cũng đều dễ dàng thỏa mãn cả 2 tiêu chí: phong thủy hợp mệnh và tầm view tuyệt mỹ.

LUMIÈRE Boulevard cũng mang đến cho cư dân tầm nhìn panorama “cực phẩm” khi thu trọn trong tầm mắt sông Tắc, sông Đồng Nai, Rạch Bà Dì, Đại công viên 36ha hàng đầu Đông Nam Á, cùng hồ điều hòa nội khu Vinhomes Grand Park rộng lớn, bến du thuyền Manhattan Glory sang trọng.

Từ ban công căn hộ, ban ngày các cư dân có thể ngắm nhìn không gian khoáng đạt kéo đến tận đường chân trời, hòa mình vào thiên nhiên để thưởng ngoạn trọn vẹn trải nghiệm xanh trong lành cùng sự thư thái trong tâm hồn. Trong khi đó, ngắm toàn cảnh thành phố lung linh, rực rỡ ánh đèn lúc về đêm, lắng nghe thanh âm cuộc sống và cảm nhận hơi thở của đất trời từ cây xanh, mặt nước vừa khẳng định khí chất của chủ nhân, vừa giúp xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày căng thẳng.

Cùng với trải nghiệm đẳng cấp của tầm view 360 độ ngoạn mục, LUMIÈRE Boulevard còn nâng tầm phong cách sống của cư dân với kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam được phát triển bởi Masterise Homes, cảnh quan hoàn mỹ cùng những tiện ích cao cấp, xứng tầm.

Với 17.000 m2 cảnh quan nội khu và 24 khu vườn thẳng đứng chạy dọc các tòa nhà, LUMIÈRE Boulevard được phủ xanh tới 4ha, tạo nên một công trình xanh hiếm có trên thị trường BĐS.

Cùng với đó là những tiện ích đậm chất resort 5 sao ngay trong nội khu cho cư dân như: hồ bơi phi thuyền 65m vượt chuẩn Olympic, hồ Jacuzzi với massage thủy liệu, phòng tập gym chuẩn quốc tế, khu thể thao ngoài trời, khu chiếu phim ngoài trời, khu thể thao thực tế ảo,…

Hồ bơi phi thuyền tại LUMIÈRE Boulevard trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, hệ sinh thái “all-in-one” của Vingroup với Vincom Mega Mall - Vinschool - Vinmec - VinBus cách thềm nhà chỉ vài bước chân là những đặc quyền tạo nên chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao cho các cư dân LUMIÈRE Boulevard ngay giữa lòng TP. Thủ Đức sôi động.

Với người mua để đầu tư, LUMIÈRE Boulevard chính là bảo chứng vàng cho khối tài sản sinh lời hấp dẫn từ việc cho giới chuyên gia, khách hàng thu nhập cao và người nước ngoài thuê. Khoản đầu tư này hứa hẹn còn gia tăng giá trị bền vững trong tương lai trung và dài hạn.