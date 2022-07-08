"Bất động sản xanh" - Xu hướngnhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh

Hơn 3 thập kỉ trước, khoảng những năm 1990, thế giới đã bắt đầu có cuộc cách mạng về công trình xanh. Tại Việt Nam, dù mới xuất hiện nhưng khái niệm bất động sản (BĐS) xanh nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là sau quãng thời gian dịch bệnh. Khảo sát của GlobeScan với 27.000 người dùng cho thấy, 81% người Việt đã tìm kiếm thông tin về lối sống thân thiện với môi trường trong năm qua, cao hơn hẳn mức trung bình trên thế giới là 47%.

Bởi thế, “BĐS xanh” đang là xu hướng mà nhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh. Tuy vậy, như đánh giá của một chuyên gia trong ngành quy hoạch đô thị, không phải dự án nào trong nước cũng đáp ứng được đầy đủ tiêu chí “xanh”.

Một định nghĩa đúng về BĐS xanh phải đáp ứng đầy đủ “hệ sinh thái xanh” từ các yếu tố nội tại dự án như thiết kế, kiến trúc, chuỗi tiện ích xanh, tạo nên phong cách sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, LUMIÈRE Boulevard tại Vinhomes Grand Park chính là một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng tiêu chí “hệ sinh thái xanh” trên thị trường.

Ngoài 17.000m2 cảnh quan xanh nội khu, chủ đầu tư đã kì công kiến tạo 24 khu vườn phủ xanh mặt ngoài của các tòa nhà theo phương thẳng đứng. Điểm ưu việt là hệ thống vườn treo bao quanh tòa nhà sẽ tạo thành “lá chắn xanh” tự nhiên giúp tránh bức xạ nhiệt, giảm sức nóng mang đến sự trong lành, tươi mát cho không gian.

Tính kết nối với thiên nhiên được LUMIÈRE Boulevard đặc biệt quan tâm, ngay từ yếu tố nhỏ nhất. Thiết kế “full” kính mặt ngoài tòa nhà, kết hợp cửa sổ panorama mở ra một tầm view ngập tràn sắc xanh của công viên nội khu, công viên 36ha, sông Đồng Nai, sông Tắc. Đó cũng là cách để mỗi căn hộ có thể đón nắng, gió tự nhiên - điều đặc biệt quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh.

Hệ tiện ích xanh chuẩn quốc tế

Tại LUMIÈRE Boulevard, các tiện ích xanh được chú trọng và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế với thiết kế từ các đối tác hàng đầu thế giới như: Tange Associa (Nhật Bản), Studio HBA (Mỹ), Land Sculptor (Thái Lan), Mace (Anh). Tất cả nhằm mang đến một hệ sinh thái xanh tiện nghi, đúng nghĩa nhất dành cho cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Sống tại LUMIÈRE Boulevard, cư dân sẽ được trải nghiệm hàng chục tiện ích xanh đẳng cấp được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi. Những ngày cuối tuần, cả gia đình có thể quây quần cùng nhau tại khu vực xem phim ngoài trời hoặc thư giãn dưới vòm cây xanh mát ở sảnh đón khách. Những dòng thác trong khuôn viên nội khu với âm thành trầm bổng cũng góp phần giúp cho các thành viên trong gia đình được thư giãn, giải tỏa bớt căng thẳng sau những ngày làm việc bận rộn.

Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard rất chú trọng phát triển các tiện ích sáng tạo dành cho trẻ em như: sân chơi nước, hồ bơi, đường đua thuyền giấy, hồ bơi phi thuyền,…Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp khu vui chơi trẻ em bên trong các tòa nhà đảm bảo sự an toàn vận động cho các bé.

Thêm vào đó, cư dân còn được trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế,… giúp tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe mà không cần đi đâu xa.

Mở rộng hơn, điều khiến LUMIÈRE Boulevard được giới chuyên gia thừa nhận là công trình xanh đúng nghĩa bởi một hệ sinh thái xanh rộng lớn - lợi thế hiếm dự án nào trên thị trường có được. Nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại LUMIÈRE Boulevard được hưởng các đại tiện ích đẳng cấp như: đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề, hồ điều hòa rộng lớn, bến du thuyền Manhattan Glory, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool,…

Với hệ giá trị xanh chuẩn mực, LUMIÈRE Boulevard được đánh giá sẽ là hình mẫu cho cho xu hướng BĐS xanh đang ngày càng phát triển trên thị trường trong tương lai.