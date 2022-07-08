"Bất động sản xanh" - Xu hướngnhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh

Thị trường 08/07/2022 09:30

Dù mới xuất hiện nhưng khái niệm bất động sản (BĐS) xanh nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là sau quãng thời gian dịch bệnh.

Đưa “hệ giá trị xanh” lên tầm cao mới

Hơn 3 thập kỉ trước, khoảng những năm 1990, thế giới đã bắt đầu có cuộc cách mạng về công trình xanh. Tại Việt Nam, dù mới xuất hiện nhưng khái niệm bất động sản (BĐS) xanh nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là sau quãng thời gian dịch bệnh. Khảo sát của GlobeScan với 27.000 người dùng cho thấy, 81% người Việt đã tìm kiếm thông tin về lối sống thân thiện với môi trường trong năm qua, cao hơn hẳn mức trung bình trên thế giới là 47%.

Bởi thế, “BĐS xanh” đang là xu hướng mà nhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh. Tuy vậy, như đánh giá của một chuyên gia trong ngành quy hoạch đô thị, không phải dự án nào trong nước cũng đáp ứng được đầy đủ tiêu chí “xanh”.

'Bất động sản xanh' - Xu hướngnhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh - Ảnh 1

 

Một định nghĩa đúng về BĐS xanh phải đáp ứng đầy đủ “hệ sinh thái xanh” từ các yếu tố nội tại dự án như thiết kế, kiến trúc, chuỗi tiện ích xanh, tạo nên phong cách sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Theo đánh giá của các chuyên gia, LUMIÈRE Boulevard tại Vinhomes Grand Park chính là một trong những dự án hiếm hoi đáp ứng tiêu chí “hệ sinh thái xanh” trên thị trường.

 

Ngoài 17.000m2 cảnh quan xanh nội khu, chủ đầu tư đã kì công kiến tạo 24 khu vườn phủ xanh mặt ngoài của các tòa nhà theo phương thẳng đứng. Điểm ưu việt là hệ thống vườn treo bao quanh tòa nhà sẽ tạo thành “lá chắn xanh” tự nhiên giúp tránh bức xạ nhiệt, giảm sức nóng mang đến sự trong lành, tươi mát cho không gian.

Tính kết nối với thiên nhiên được LUMIÈRE Boulevard đặc biệt quan tâm, ngay từ yếu tố nhỏ nhất. Thiết kế “full” kính mặt ngoài tòa nhà, kết hợp cửa sổ panorama mở ra một tầm view ngập tràn sắc xanh của công viên nội khu, công viên 36ha, sông Đồng Nai, sông Tắc. Đó cũng là cách để mỗi căn hộ có thể đón nắng, gió tự nhiên - điều đặc biệt quan trọng cho một cuộc sống khỏe mạnh.

Hệ tiện ích xanh chuẩn quốc tế

Tại LUMIÈRE Boulevard, các tiện ích xanh được chú trọng và phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế với thiết kế từ các đối tác hàng đầu thế giới như: Tange Associa (Nhật Bản), Studio HBA (Mỹ), Land Sculptor (Thái Lan), Mace (Anh). Tất cả nhằm mang đến một hệ sinh thái xanh tiện nghi, đúng nghĩa nhất dành cho cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

 

Sống tại LUMIÈRE Boulevard, cư dân sẽ được trải nghiệm hàng chục tiện ích xanh đẳng cấp được thiết kế phù hợp với mọi lứa tuổi. Những ngày cuối tuần, cả gia đình có thể quây quần cùng nhau tại khu vực xem phim ngoài trời hoặc thư giãn dưới vòm cây xanh mát ở sảnh đón khách. Những dòng thác trong khuôn viên nội khu với âm thành trầm bổng cũng góp phần giúp cho các thành viên trong gia đình được thư giãn, giải tỏa bớt căng thẳng sau những ngày làm việc bận rộn.

Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard rất chú trọng phát triển các tiện ích sáng tạo dành cho trẻ em như: sân chơi nước, hồ bơi, đường đua thuyền giấy, hồ bơi phi thuyền,…Bên cạnh đó, dự án còn tích hợp khu vui chơi trẻ em bên trong các tòa nhà đảm bảo sự an toàn vận động cho các bé.

'Bất động sản xanh' - Xu hướngnhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh - Ảnh 2

Thêm vào đó, cư dân còn được trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, hồ bơi Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế,… giúp tái tạo năng lượng, nâng cao sức khỏe mà không cần đi đâu xa.

 

Mở rộng hơn, điều khiến LUMIÈRE Boulevard được giới chuyên gia thừa nhận là công trình xanh đúng nghĩa bởi một hệ sinh thái xanh rộng lớn - lợi thế hiếm dự án nào trên thị trường có được. Nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại LUMIÈRE Boulevard được hưởng các đại tiện ích đẳng cấp như: đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề, hồ điều hòa rộng lớn, bến du thuyền Manhattan Glory, TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool,…

Với hệ giá trị xanh chuẩn mực, LUMIÈRE Boulevard được đánh giá sẽ là hình mẫu cho cho xu hướng BĐS xanh đang ngày càng phát triển trên thị trường trong tương lai.

'Bất động sản xanh' - Xu hướngnhiều người hướng tới cho một cuộc sống lành mạnh - Ảnh 3

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA LUMIERE BOULEVARD:

 

- Hỗ trợ gói vay lên tới 80%

- Ân hạn gốc trong 48 tháng

 Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng ( mốc chặn: 10/08/2024)

- Chiết khấu 8.1% - 12.6% khi thanh toán theo tiến độ / thanh toán sớm

- Miễn phí quản lý lên đến 36 tháng

- Thời gian bàn giao dự kiến: T6/2023.

HOTLINE:
0909.750.307

Email:
bds@mercurymedia.com.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

LUMIÈRE Boulevard - “Chân ái” của những tín đồ sống xanh

LUMIÈRE Boulevard - “Chân ái” của những tín đồ sống xanh

Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard càng thêm rực rỡ sắc màu với vô số trải nghiệm ngay trong nội khu như: xem phim ngoài trời, tiệc nơi vườn nướng BBQ, hẹn hò sang chảnh tại Lounge dưới nước…

Xem thêm
Từ khóa:   bat dong san tphcm vinhomes bat dong san thu duc bđs xanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 34 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục