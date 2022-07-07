LUMIÈRE Boulevard - “Chân ái” của những tín đồ sống xanh

Chiều không gian xanh đầu tiên của LUMIÈRE Boulevard nổi bật với mặt đứng bao phủ bởi 24 khu vườn treo giữa không trung bao quanh các tòa tháp. Điểm đặc trưng này gây ấn tượng thị giác ngay từ xa tạo ra sự tươi mát, làm hạ nhiệt những cơn nóng gay gắt của Sài Gòn.

Nằm tại trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard được bao quanh bởi không gian trong lành, thoáng đãng từ đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề cùng các quảng trường, đại lộ rợp bóng cây. Cùng với 3 dòng sông, kênh xung quanh, gồm sông Đồng Nai, sông Tắc, kênh Bà Dì, “miền xanh” bất tận mang đến cho các căn hộ tầm nhìn panorama đắt giá.

Chiều không gian tiếp theo là mảng xanh sống động nơi nội khu, với bể bơi phi thuyền cùng những hàng cây, vườn thực vật đậm chất resort. Tại LUMIÈRE Boulevard, con người và thiên nhiên luôn được giao hòa cùng nhau, mang đến chất sống nghỉ dưỡng thư thái chốn thị thành.

“Với việc định nghĩa lại chuẩn mực sống xanh, mang tới một không gian sống đa tầng thiên nhiên, LUMIÈRE Boulevard đã điểm trúng huyệt của thị trường và chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt mới”, nhà đầu tư BĐS lâu năm Trần Minh Sơn đánh giá.

Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard với chính sách bán hàng ưu việt mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng và nhà đầu tư bao gồm: hỗ trợ lãi suất vay 80% lên tới 24 tháng. Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng và tặng phí quản lý tới 3 năm. Thêm vào đó, khách mua thanh toán nhanh còn được chiết khấu “khủng” lên tới 12,6% nếu thanh toán sớm và mức 8,1% nếu thanh toán theo tiến độ.

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế

Sức hút mãnh liệt của LUMIÈRE Boulevard đến từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế cả nội và ngoại khu, thỏa mãn nhu cầu của cư dân thuộc mọi lứa tuổi.

Tại LUMIÈRE Boulevard, mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ dưỡng đa trải nghiệm khi ngay dưới chân nhà là một tổ hợp các tiện ích đặc quyền thường chỉ xuất hiện tại resort 5 sao. Đó là hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic và hồ bơi Jacuzzi massage thủy liệu, nơi cư dân có thể kết hợp rèn luyện sức khỏe và nghỉ ngơi, thư giãn, chiều chuộng các giác quan sau thời gian làm việc căng thẳng.

Các cư dân năng động, yêu thích thể thao còn có thể thỏa đam mê với khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế và đặc biệt là trung tâm thể thao thực tế ảo đa dạng các môn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard càng thêm rực rỡ sắc màu với vô số trải nghiệm ngay trong nội khu như: xem phim ngoài trời, tiệc nơi vườn nướng BBQ, hẹn hò sang chảnh tại Lounge dưới nước…

Trẻ em cũng được thỏa sức vui đùa với những tiện ích đặc quyền như: khu vườn kỳ diệu, vườn thảo mộc, khu vực thả diều, đài phun nước và tắm mưa, hồ bơi trẻ em, khu vực đua thuyền giấy… Không gian giải trí, khám phá ngay thềm nhà giúp trẻ phát huy trí sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng vận động và có được một tuổi thơ hạnh phúc.

Một lợi thế kép giúp LUMIÈRE Boulevard vượt qua các dự án khác trên thị trường đến từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp “all-in-one” của Vingroup. Chỉ vài bước rời khỏi nội khu, mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, học tập, làm việc, khám chữa bệnh… của cư dân đều được thỏa mãn tại chỗ với TTTM Vincom Mega Mall, bến du thuyền Manhattan Glory, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec…