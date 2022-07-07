LUMIÈRE Boulevard - “Chân ái” của những tín đồ sống xanh

Thị trường 07/07/2022 18:48

Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard càng thêm rực rỡ sắc màu với vô số trải nghiệm ngay trong nội khu như: xem phim ngoài trời, tiệc nơi vườn nướng BBQ, hẹn hò sang chảnh tại Lounge dưới nước…

 

Chuẩn mực sống xanh

Chiều không gian xanh đầu tiên của LUMIÈRE Boulevard nổi bật với mặt đứng bao phủ bởi 24 khu vườn treo giữa không trung bao quanh các tòa tháp. Điểm đặc trưng này gây ấn tượng thị giác ngay từ xa tạo ra sự tươi mát, làm hạ nhiệt những cơn nóng gay gắt của Sài Gòn.

Chiều không gian tiếp theo là mảng xanh sống động nơi nội khu, với bể bơi phi thuyền cùng những hàng cây, vườn thực vật đậm chất resort. Tại LUMIÈRE Boulevard, con người và thiên nhiên luôn được giao hòa cùng nhau, mang đến chất sống nghỉ dưỡng thư thái chốn thị thành.

Nằm tại trái tim đại đô thị Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard được bao quanh bởi không gian trong lành, thoáng đãng từ đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề cùng các quảng trường, đại lộ rợp bóng cây. Cùng với 3 dòng sông, kênh xung quanh, gồm sông Đồng Nai, sông Tắc, kênh Bà Dì, “miền xanh” bất tận mang đến cho các căn hộ tầm nhìn panorama đắt giá.

“Với việc định nghĩa lại chuẩn mực sống xanh, mang tới một không gian sống đa tầng thiên nhiên, LUMIÈRE Boulevard đã điểm trúng huyệt của thị trường và chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt mới”, nhà đầu tư BĐS lâu năm Trần Minh Sơn đánh giá.

Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard với chính sách bán hàng ưu việt mang lại nhiều quyền lợi cho khách hàng và nhà đầu tư bao gồm: hỗ trợ lãi suất vay 80% lên tới 24 tháng. Ân hạn nợ gốc lên tới 48 tháng và tặng phí quản lý tới 3 năm. Thêm vào đó, khách mua thanh toán nhanh còn được chiết khấu “khủng” lên tới 12,6% nếu thanh toán sớm và mức 8,1% nếu thanh toán theo tiến độ.

LUMIÈRE Boulevard - “Chân ái” của những tín đồ sống xanh - Ảnh 1

Hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế

Sức hút mãnh liệt của LUMIÈRE Boulevard đến từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp quốc tế cả nội và ngoại khu, thỏa mãn nhu cầu của cư dân thuộc mọi lứa tuổi.

Tại LUMIÈRE Boulevard, mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ dưỡng đa trải nghiệm khi ngay dưới chân nhà là một tổ hợp các tiện ích đặc quyền thường chỉ xuất hiện tại resort 5 sao. Đó là hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65m vượt chuẩn Olympic và hồ bơi Jacuzzi massage thủy liệu, nơi cư dân có thể kết hợp rèn luyện sức khỏe và nghỉ ngơi, thư giãn, chiều chuộng các giác quan sau thời gian làm việc căng thẳng.

Các cư dân năng động, yêu thích thể thao còn có thể thỏa đam mê với khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym chuẩn quốc tế và đặc biệt là trung tâm thể thao thực tế ảo đa dạng các môn đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Cuộc sống tại LUMIÈRE Boulevard càng thêm rực rỡ sắc màu với vô số trải nghiệm ngay trong nội khu như: xem phim ngoài trời, tiệc nơi vườn nướng BBQ, hẹn hò sang chảnh tại Lounge dưới nước…

Trẻ em cũng được thỏa sức vui đùa với những tiện ích đặc quyền như: khu vườn kỳ diệu, vườn thảo mộc, khu vực thả diều, đài phun nước và tắm mưa, hồ bơi trẻ em, khu vực đua thuyền giấy… Không gian giải trí, khám phá ngay thềm nhà giúp trẻ phát huy trí sáng tạo, hoàn thiện kỹ năng vận động và có được một tuổi thơ hạnh phúc.

Một lợi thế kép giúp LUMIÈRE Boulevard vượt qua các dự án khác trên thị trường đến từ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp “all-in-one” của Vingroup. Chỉ vài bước rời khỏi nội khu, mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, học tập, làm việc, khám chữa bệnh… của cư dân đều được thỏa mãn tại chỗ với TTTM Vincom Mega Mall, bến du thuyền Manhattan Glory, trường học Vinschool, tháp văn phòng 45 tầng, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec…

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA LUMIERE BOULEVARD:

 

- Hỗ trợ gói vay lên tới 80%

- Ân hạn gốc trong 48 tháng

 Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng ( mốc chặn: 10/08/2024)

- Chiết khấu 8.1% - 12.6% khi thanh toán theo tiến độ / thanh toán sớm

- Miễn phí quản lý lên đến 36 tháng

- Thời gian bàn giao dự kiến: T6/2023.

HOTLINE:
0909.750.307

Email:
bds@mercurymedia.com.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Giải mã sức hút căn hộ LUMIÈRE Boulevard cao cấp "sang - xịn" tại trung tâm TP.Thủ Đức

Giải mã sức hút căn hộ LUMIÈRE Boulevard cao cấp "sang - xịn" tại trung tâm TP.Thủ Đức

Dự án đang khuynh đảo thị trường BĐS miền Nam khi kiến tạo chuẩn mực sống xanh - nghỉ dưỡng đỉnh cao theo tiêu chuẩn quốc tế

Xem thêm
Từ khóa:   bat dong san tphcm vinhomes bat dong san thu duc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục