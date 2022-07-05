LUMIÈRE Boulevard: Từ tâm điểm lõi TP. Thủ Đức đến kỳ quan 3D hàng đầu Việt Nam

Thị trường 05/07/2022 11:39

LUMIÈRE Boulevard nằm tại trái tim Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Mở bán lần đầu tiên vào năm 2019, Đại đô thị Vinhomes Grand Park liên tiếp giới thiệu tới thị trường các dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly và gần đây nhất là The Beverly Solari xác lập nhiều kỷ lục bán hàng.

Masterise Homes tập trung vào xây dựng và quản lý chất dự án, Vinhomes hợp tác kinh doanh dự án. Với thiết kế xanh độc đáo, LUMIÈRE Boulevard ngay từ khi xuất hiện đã dành được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Bằng tầm nhìn của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế, Masterise Homes đã áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu LUMIÈRE Boulevard, tạo dựng một không gian sống lý tưởng trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

LUMIÈRE Boulevard: Từ tâm điểm lõi TP. Thủ Đức đến kỳ quan 3D hàng đầu Việt Nam - Ảnh 1

Hệ thống vườn treo làm nên kỳ quan hiếm có

Điểm nhấn mang tính biểu tượng trong thiết kế của 5 tòa tháp LUMIÈRE Boulevard chính là 24 khu vườn thẳng đứng được kỳ công đầu tư giúp gia tăng diện tích phủ xanh của dự án. Lối thiết kế độc đáo này tạo nên một kỳ quan tại tâm điểm của thành phố công viên. Hệ thống vườn treo bao quanh các tòa nhà kết hợp cùng cảnh quan nội khu mở ra một không gian xanh lên tới 4 hecta, mang đến cho cư dân môi trường sống trong lành, khỏe mạnh với 125 triệu lít oxy dự kiến được tạo ra mỗi năm.

Với các cư dân LUMIÈRE Boulevard, trở về nhà là trở về với thiên nhiên, nơi con người và cỏ cây, nguồn nước được kết nối, tạo nên một không gian sống hoàn hảo an yên, thư thái trong tâm hồn. Những hàng cây xanh, vườn thảo mộc, vườn thực vật là không gian lý tưởng để cả gia đình thảnh thơi tận hưởng. Khu vực giải trí với rạp chiếu phim ngoài trời, vườn nướng BBQ, lounge dưới nước… là khoảng không gian hiếm có để gia đình sum vầy vui vẻ.

LUMIÈRE Boulevard - nghỉ dưỡng đích thực

LUMIÈRE Boulevard: Từ tâm điểm lõi TP. Thủ Đức đến kỳ quan 3D hàng đầu Việt Nam - Ảnh 2

LUMIÈRE Boulevard còn hơn cả một không gian sống mơ ước khi sở hữu những tiện ích đẳng cấp, không thua kém các resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ dưỡng đích thực. Đó là hồ bơi phi thuyền dài 65m vượt chuẩn Oympic kết hợp với hồ Jacuzzi spa thủy lực, phòng gym chuẩn quốc tế, khu thể thao ngoài trời… Đặc biệt, cư dân LUMIÈRE Boulevard có thể vui chơi, giải trí bất chấp thời tiết tại trung tâm thể thao thực tế ảo hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Chất sống thượng lưu tại LUMIÈRE Boulevard còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Tất cả mang đến cho cư dân tinh hoa cuộc sống không chỉ xanh, an lành giữa thiên nhiên mà còn tiện nghi, đủ đầy mà không cần phải đi xa.

LUMIÈRE Boulevard thu hút thị trường BĐS miền Nam vốn đang tìm kiếm các dự án xanh. Theo các chuyên gia, khi hạ tầng trong khu vực được hoàn thành và thị trường thiết lập mặt bằng giá mới do cung chưa đáp ứng đủ cầu, giá trị BĐS tại đây sẽ tăng lên nhanh chóng.

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA LUMIERE BOULEVARD:

 

- Hỗ trợ gói vay lên tới 80%

- Ân hạn gốc trong 48 tháng

 Hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng ( mốc chặn: 10/08/2024)

- Chiết khấu 8.1% - 12.6% khi thanh toán theo tiến độ / thanh toán sớm

- Miễn phí quản lý lên đến 36 tháng

- Thời gian bàn giao dự kiến: T6/2023.

HOTLINE:
0909.750.307

Email:
bds@mercurymedia.com.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Cảm nhận trọn vẹn chất “sống sang” trong không gian xanh riêng biệt của mỗi toà tháp LUMIÈRE Boulevard!

Cảm nhận trọn vẹn chất “sống sang” trong không gian xanh riêng biệt của mỗi toà tháp LUMIÈRE Boulevard!

Bên cạnh hàng nghìn mét vuông cảnh quan xanh nội khu, bao quanh Lumìere Boulevard là những khu vườn thẳng đứng dọc tòa nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   bat dong san tphcm vinhomes bat dong san thu duc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 31 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 36 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục