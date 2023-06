LUMIÈRE Boulevard: Từ tâm điểm lõi TP. Thủ Đức đến kỳ quan 3D hàng đầu Việt Nam

Mở bán lần đầu tiên vào năm 2019, Đại đô thị Vinhomes Grand Park liên tiếp giới thiệu tới thị trường các dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly và gần đây nhất là The Beverly Solari xác lập nhiều kỷ lục bán hàng.

Masterise Homes tập trung vào xây dựng và quản lý chất dự án, Vinhomes hợp tác kinh doanh dự án. Với thiết kế xanh độc đáo, LUMIÈRE Boulevard ngay từ khi xuất hiện đã dành được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.