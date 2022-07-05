LUMIÈRE Boulevard: Từ tâm điểm lõi TP. Thủ Đức đến kỳ quan 3D hàng đầu Việt Nam

Masterise Homes tập trung vào xây dựng và quản lý chất dự án, Vinhomes hợp tác kinh doanh dự án. Với thiết kế xanh độc đáo, LUMIÈRE Boulevard ngay từ khi xuất hiện đã dành được nhiều sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư.

Mở bán lần đầu tiên vào năm 2019, Đại đô thị Vinhomes Grand Park liên tiếp giới thiệu tới thị trường các dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Manhattan Glory, The Beverly và gần đây nhất là The Beverly Solari xác lập nhiều kỷ lục bán hàng.

Bằng tầm nhìn của một nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế, Masterise Homes đã áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu LUMIÈRE Boulevard, tạo dựng một không gian sống lý tưởng trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Hệ thống vườn treo làm nên kỳ quan hiếm có

Điểm nhấn mang tính biểu tượng trong thiết kế của 5 tòa tháp LUMIÈRE Boulevard chính là 24 khu vườn thẳng đứng được kỳ công đầu tư giúp gia tăng diện tích phủ xanh của dự án. Lối thiết kế độc đáo này tạo nên một kỳ quan tại tâm điểm của thành phố công viên. Hệ thống vườn treo bao quanh các tòa nhà kết hợp cùng cảnh quan nội khu mở ra một không gian xanh lên tới 4 hecta, mang đến cho cư dân môi trường sống trong lành, khỏe mạnh với 125 triệu lít oxy dự kiến được tạo ra mỗi năm.

Với các cư dân LUMIÈRE Boulevard, trở về nhà là trở về với thiên nhiên, nơi con người và cỏ cây, nguồn nước được kết nối, tạo nên một không gian sống hoàn hảo an yên, thư thái trong tâm hồn. Những hàng cây xanh, vườn thảo mộc, vườn thực vật là không gian lý tưởng để cả gia đình thảnh thơi tận hưởng. Khu vực giải trí với rạp chiếu phim ngoài trời, vườn nướng BBQ, lounge dưới nước… là khoảng không gian hiếm có để gia đình sum vầy vui vẻ.

LUMIÈRE Boulevard - nghỉ dưỡng đích thực

LUMIÈRE Boulevard còn hơn cả một không gian sống mơ ước khi sở hữu những tiện ích đẳng cấp, không thua kém các resort 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, để mỗi ngày trôi qua đều như một kỳ nghỉ dưỡng đích thực. Đó là hồ bơi phi thuyền dài 65m vượt chuẩn Oympic kết hợp với hồ Jacuzzi spa thủy lực, phòng gym chuẩn quốc tế, khu thể thao ngoài trời… Đặc biệt, cư dân LUMIÈRE Boulevard có thể vui chơi, giải trí bất chấp thời tiết tại trung tâm thể thao thực tế ảo hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Chất sống thượng lưu tại LUMIÈRE Boulevard còn được bảo chứng bởi hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup. Tất cả mang đến cho cư dân tinh hoa cuộc sống không chỉ xanh, an lành giữa thiên nhiên mà còn tiện nghi, đủ đầy mà không cần phải đi xa.

LUMIÈRE Boulevard thu hút thị trường BĐS miền Nam vốn đang tìm kiếm các dự án xanh. Theo các chuyên gia, khi hạ tầng trong khu vực được hoàn thành và thị trường thiết lập mặt bằng giá mới do cung chưa đáp ứng đủ cầu, giá trị BĐS tại đây sẽ tăng lên nhanh chóng.