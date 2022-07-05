Cảm nhận trọn vẹn chất “sống sang” trong không gian xanh riêng biệt của mỗi toà tháp LUMIÈRE Boulevard!

Thấu hiểu nhu cầu cần khoảng xanh trong cuộc sống đô thị của các phụ huynh cũng như nhiều người mua nhà, Masterise Homes – đơn vị phát triển bất động sản quốc tế – đã kiến tạo dự án Lumìere Boulevard với kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh hàng nghìn mét vuông cảnh quan xanh nội khu, bao quanh Lumìere Boulevard là những khu vườn thẳng đứng dọc tòa nhà. Với diện tích phủ xanh tới 4 ha, có khả năng tạo ra khoảng 125 lít khí oxy mỗi năm, Lumìere Boulevard mang đến một môi trường sống trong lành. Không gian sống gần gũi thiên nhiên giúp cha mẹ có thể dạy con những bài học ý nghĩa về cuộc sống.

Lumìere Boulevard (thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park) xuất hiện đã đáp ứng được kỳ vọng cũng như nhiều khách hàng mong muốn sở hữu một không gian sống xanh cho cả gia đình.

Đặc biệt, với lợi thế nằm tại “vị trí vàng” của TP Thủ Đức, Lumìere Boulevard sở hữu tầm nhìn 360 độ không giới hạn. Đó là công viên Ánh sáng 36 ha lung linh, bến du thuyền Manhattan Glory sang trọng,… mang tới cảm nhận về nhịp sống thăng hoa, khơi nguồn cảm hứng cho chủ nhân.

Dự án cũng sở hữu tầm nhìn sông nước từ sông Tắc, sông Đồng Nai trải rộng đến đường chân trời của TP.HCM thoáng đãng, giúp cư dân đón trọn thiên nhiên trong tầm mắt. Tất cả mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng trên không, phong cách sống khác biệt cho các chủ nhân tinh hoa.

Lumìere Boulevard - cầu nối để cư dân tới gần hơn với thiên nhiên và cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng

Không chỉ ngắm nhìn, Lumìere Boulevard còn là nơi để cả gia đình thực sự kết nối với thiên nhiên theo nhiều cách. Sáng sớm, các thành viên có thể cùng tản bộ giữa những cung đường rợp bóng cây xanh, hay hóa thân làm “người nông dân” thực thụ tại khu vườn thảo mộc và thực vật. Đây hứa hẹn là khoảng thời gian quý giá để con trẻ được làm việc, trân quý sức lao động và dần trưởng thành.

Đặc biệt, giữa không gian xanh mát, các bé được thỏa sức vui đùa tại hồ bơi, hồ sục dành cho trẻ em, khu vực thả diều, khu vui chơi trẻ em (đài phun nước và tắm mưa), sông lười, thả thuyền giấy,… Sau những phút thỏa sức hoạt động, cả gia đình có thể cùng nhau thưởng thức bữa tối sang trọng dưới tán cây tại khu vực BBQ ngoài trời.

Các công trình tiện ích nội khu được chăm chút tỉ mỉ bởi những đối tác hàng đầu thế giới của Masterise Homes, từ quá trình thiết kế cho tới bảo trì. Các gia đình có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng cuộc sống an yên, chan hòa với thiên nhiên.

Ngoài không gian thiên nhiên nội khu dự án, cư dân Lumìere Boulevard còn có cơ hội trải nghiệm đại đô thị Vinhomes Grand Park với công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, gồm 15 công viên chủ đề. Cùng với đó, hệ thống tiện ích “all in one” của Vingroup với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ Ánh sáng, bến du thuyền Manhattan Glory,… hứa hẹn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân.

Lumìere Boulevard là cầu nối để cư dân tới gần hơn với thiên nhiên và cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng theo chuẩn quốc tế, hướng đến lối sống yên bình và khỏe mạnh hơn.