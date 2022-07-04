Đó là lý do nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế Masterise Homes kiến tạo LUMIÈRE Boulevard (nằm trong Vinhomes Grand Park) với phong cách kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam. Dự án sở hữu những mảng xanh từ thiết kế mặt đứng cho tới các tiện ích xanh bên trong cảnh quan, tạo nên không gian sống mang tới cho cư dân sức khỏe và sự an yên ngay giữa lòng đại đô thị sôi động.

Với lợi thế ngay gần sông Đồng Nai, sông Tắc và kênh Bà Dì, LUMIÈRE Boulevard sở hữu tầm nhìn 360 độ hoàn hảo, cùng bầu không khí trong lành suốt quanh năm. Nhờ đó, LUMIÈRE Boulevard được ví như một “ốc đảo xanh”, nơi mọi ồn ào, bụi bặm cũng như lo âu, phiền muộn của nhịp sống phố thị đều dừng lại bên ngoài căn hộ.

Ngoài “vành đai xanh” quy mô 36 hecta của Đại công viên Grand Park hàng đầu Đông Nam Á, 5 tòa tháp căn hộ LUMIÈRE Boulevard còn được phủ xanh bởi 24 khu vườn thẳng đứng bao bọc xung quanh. 20.000 m2 vườn treo cùng với 17.000 m2 cảnh quan nội khu xanh mát tạo nên một không gian an lành, thanh khiết với ước tính “sản xuất” ra khoảng 125 triệu lít oxy mỗi năm.

LUMIÈRE Boulevard chắt lọc những tiện ích và công nghệ tiên tiến để mang tới đời sống khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần cho cư dân

Ngay tại trung tâm nội khu dự án là một tổ hợp tiện ích sánh ngang các resort 5 sao với hồ bơi phi thuyền 2 tầng chiều dài lên đến 65m vượt chuẩn Olympic, hồ Jacuzzi với massage thủy liệu, phòng gym trong nhà, khu thể thao ngoài trời, trung tâm thể thao thực tế ảo, khu BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời… mang đến cho các cư dân chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao mà không phải đi đâu xa.

Cư dân còn được sở hữu toàn bộ hệ sinh thái “all in one” của Vingroup với: TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường học chất lượng cao Vinschool, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, tòa tháp văn phòng 45 tầng, bến du thuyền cao cấp Manhattan Glory hay hệ thống xe buýt điện VinBus… Đó là những mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống tiện nghi, đủ đầy của các cư dân.

LUMIÈRE Boulevard cũng được xem là môi trường lý tưởng hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ

Đầu tiên là những không gian giàu tính giáo dục, kích thích trí óc và tích hợp các tiện ích giúp trẻ hoàn thiện kỹ năng vận động.

Đó là cung đường khám phá rợp bóng cây vào ban ngày và lung linh ánh sáng vào buổi tối tạo thành khu vườn kỳ diệu; sân chơi nước và hồ bơi cho trẻ thỏa sức vận động kích thích sự phát triển thể chất; khu thả diều và đường đua thuyền giấy cho trẻ những trải nghiệm tuổi thơ trọn vẹn…

Các tiện ích đa dạng cùng không gian vui chơi, giải trí độc đáo ngay trong nội khu là nơi các thành viên trong gia đình có thể tận hưởng những phút giây ý nghĩa bên nhau. Không những thế, cộng đồng văn minh với những cư dân ưu tú tại LUMIÈRE Boulevard cũng chính là môi trường hoàn hảo vun đắp nhân cách và trí tuệ con trẻ mỗi ngày.

Giàu tính thẩm mỹ

Nhằm mang lại một không gian sống không chỉ đáp ứng những nhu cầu cần thiết mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, Masterise Homes đã bắt tay với các đối tác thiết kế hàng đầu thế giới như: Tange (Nhật Bản), Land Sculptor (Thái Lan). Do đó, mọi góc độ của dự án, cư dân LUMIÈRE Boulevard cũng đều được thỏa mãn nhãn với không gian sống đẹp tựa một bức tranh thiên nhiên bình yên và ngập tràn sức sống.

Ngoài ra, với tên gọi lấy cảm hứng từ các loài hoa, 5 tòa căn hộ cũng lồng ghép 5 thông điệp ý nghĩa được gửi gắm tới các cư dân. Angelica tượng trưng cho sự mạnh mẽ, vươn xa; Banyan thay cho lời chúc về một sức sống mãnh liệt, trường tồn; Camellia đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng; Daisy là biểu tượng cho sự thuần khiết; Erica như khát vọng về sự may mắn, thịnh vượng.

Lối thiết kế tinh tế, nâng niu thể chất, chăm sóc tinh thần của LUMIÈRE Boulevard đã tạo nên một không gian sống trong mơ cho các cư dân. Đây cũng là lợi thế độc tôn giúp “kỳ quan xanh” LUMIÈRE Boulevard giữa lòng TP. Thủ Đức tạo sóng thị trường ngay khi ra mắt.