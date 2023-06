Cơ hội có 1-0-2 sở hữu “bom tấn” The Beverly Solari - Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới 

Nối tiếp thành công của những dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, sự ra mắt của “bom tấn” The Beverly Solari đang gây tiếng vang trên thị trường với lượng tiêu thụ nhanh chóng ngay từ khi mở bán. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng làm trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đằng cấp, đa sắc màu của Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng quyền uy của nước Mỹ, The Beverly Solari mang đến chuẩn sống đẳng cấp trên tầng không “Luxury sky-living” sang trọng, riêng tư cho cư dân - nơi cư dân không chỉ sống và trải nghiệm mà còn được làm chủ “tầm cao”. Trong đó, 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset với những trải nghiệm khác biệt đại diện cho 3 phong cách sống cùng khí chất riêng của gia chủ.