Là mảnh ghép cuối cùng của đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức), The Beverly Solari được đầu tư kỹ lưỡng ngay từ giai đoạn thiết kế nhằm đem đến những tiêu chuẩn sống vượt trội, giá trị khác biệt, đẳng cấp cho gia chủ.

Lấy tiêu chí phóng khoáng, hoà hợp tối đa với thiên nhiên làm concept chủ đạo, các căn hộ tại The Beverly Solari đều toát lên sự tinh tế nhờ thiết kế, bài trí thông minh, đón trọn không khí và ánh sáng tự nhiên. Thiết kế với bố cục tối giản cũng tạo điều kiện cho gia chủ “biến hình” căn hộ tối đa, thể hiện được cá tính và gu thẩm mỹ riêng.

Dự án không chỉ nổi bật với hệ tiện ích, cảnh quan “triệu đô” đậm chất bờ Tây nước Mỹ mà còn sở hữu bộ sưu tập căn hộ đa dạng, phù hợp với tất cả các đối tượng, gồm căn Studio, 1PN, 1PN+1, 2PN, 2PN+1 và 3PN.

Trong đó, căn Studio là sự lựa chọn hoàn hảo cho những chủ nhân còn độc thân hoặc lựa chọn cuộc sống độc lập, ưa lối sống tối giản. Điểm nhấn của căn studio tại The Beverly Solari là sự khoa học trong thiết kế, tạo ra khoảng không gian sống đầy đủ tiện nghi, chất lượng mà vẫn ngăn nắp, thông thoáng.

Được lòng rất nhiều gia đình trẻ hiện nay là “căn hộ biến hình” 1PN+1. Sở dĩ được xem là “chân ái” bởi căn hộ này mang đến sự linh hoạt tối đa cho chủ nhân. Với diện tích dao động từ 40m2 đến gần 50m2, căn 1PN+1 tại The Beverly Solari có thiết kế bao gồm 1 phòng ngủ lớn và 1 phòng đa năng dùng để làm việc hoặc đọc sách, tùy vào nhu cầu của người sử dụng. Đặc biệt, không gian +1 có thể tuỳ biến làm phòng ngủ cho khách tới chơi hoặc làm phòng ngủ cho con.

Điểm chung của các căn studio, 1PN hay 1PN+1 chính là vừa túi tiền và dễ sở hữu nhất, phù hợp với các gia đình trẻ hay người độc thân. Đặc biệt, căn hộ nhỏ gọn, mức giá hợp lý cũng có thể dễ dàng cho thuê, tối đa khả năng sinh lời cho chủ nhân.

Căn hộ lớn hấp dẫn các gia đình đa thế hệ

Trong khi đó, căn hộ 2PN với lối thiết kế mở, diện tích khoáng đạt thích hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc có 2-3 thành viên. Những chủ nhân muốn tận hưởng không gian sống rộng rãi cũng có thể cải tạo căn hộ thành nhiều khu vực riêng khá dễ dàng và đơn giản.

Với khách hàng gia đình có từ 3 – 4 thành viên, căn hộ 2PN + 1 là lựa chọn không thể bỏ qua. Trong khi 2 phòng ngủ dành cho bố mẹ và con cái, không gian +1 có thể làm nơi nghỉ ngơi cho giúp việc, người trông trẻ, đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho gia chủ.

Căn hộ 2PN và 2PN+1 cũng sở hữu dư địa cho thuê tốt khi Vinhomes Grand Park đang dần trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng dịp cuối tuần hoặc lễ tết cho nhiều gia đình, nhóm bạn. Với không gian rộng rãi, tầm view mãn nhãn, căn hộ tại The Beverly Solari sẽ mang lại nguồn thu dồi dào cho gia chủ.

Với diện tích lớn nhất, từ 70m2 đến 108m2, căn hộ 3PN đang rất hấp dẫn các gia đình đa thế hệ. Căn hộ 3 phòng ngủ của The Beverly Solari đều là những căn góc, sở hữu tầm nhìn đắt giá hàng đầu dự án. Thiết kế căn hộ tận dụng tối đa các mặt thoáng để chủ nhân tận hưởng trọn vẹn đặc quyền giữa tầng không - “Luxury sky-living”. Đây còn là lựa chọn của giới nghệ sỹ, người nổi tiếng vốn ưa thích không gian sống rộng rãi, thoáng mát…

Các căn hộ 2PN, 2PN+1 và 3PN có đặc điểm chung là sở hữu 2 lô gia giúp không khí trong nhà luôn thoáng đãng, mát mẻ. Đặc biệt, những chủ nhân giàu sáng tạo, yêu thiên nhiên có thể biến tấu 2 khu vực này thành những khu vườn nhiệt đới trên không hay tận dụng làm không gian thư giãn, giải trí đẳng cấp với tầm nhìn tuyệt đẹp.

Với bộ sưu tập căn hộ độc đáo và đặc biệt nhất thị trường, The Beverly Solari chứng tỏ sự đa công năng, phù hợp với mọi đối tượng người mua. Dù là người độc thân, gia đình nhỏ hay đại gia đình, các chủ nhân đều có thể thoả sức tận hưởng chất sống Mỹ mỗi ngày. Khối tài sản đẳng cấp và đắt giá cũng mang tới cho chủ nhân cơ hội đầu tư sinh lời bền vững theo thời gian.