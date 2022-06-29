Điểm đến đáng sống của cư dân toàn cầu: Meyhomes Capital Phú Quốc

Thị trường 29/06/2022 09:02

Tương lai gần, dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ trở thành địa điểm sinh sống của những công dân toàn cầu.

Đón những vận hội mới để phát triển, Phú Quốc đủ khả năng để sánh ngang với Phuket, Bali và những điểm du lịch nổi tiếng trên bản đồ thế giới. Bởi vậy, khi “sống một nơi, làm việc nhiều nơi” trở thành xu thế, bất động sản Phú Quốc đáp ứng yếu tố “toàn cầu” sẽ trở thành lựa chọn định cư sáng giá trong làn sóng dịch chuyển của nhân sự chất lượng cao. Và ngay trong lòng Phú Quốc, đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc với quy hoạch đồng bộ đang chuẩn bị sẵn sàng để “đón sóng”.

Tương lai gần, dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ trở thành địa điểm sinh sống của những công dân toàn cầu. Đó là những chuyên gia - nhân sự cấp cao đến làm việc tại các casino, khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp, trường học, bệnh viện quốc tế, chi nhánh công ty nước ngoài tại Phú Quốc,… Hoặc chủ doanh nghiệp, những nhà đầu tư,… đang tìm kiếm “ngôi nhà thứ hai” vừa nghỉ dưỡng vừa quản lý công việc từ xa.

Lý giải cho lựa chọn này, đáp án nằm ở môi trường sống xanh, an lành “chiều chuộng” sức khỏe cùng hệ tiện ích đa dạng và hoàn chỉnh mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc hướng tới. Nơi đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống mà cư dân tinh hoa đang tìm kiếm, dù với mục đích trải nghiệm, nghỉ ngơi, công tác ngắn hạn hay sinh sống và làm việc dài hạn. Trong đó phải kể đến, hệ thống trường học liên cấp quốc tế mang đến môi trường giáo dục tiêu chuẩn toàn cầu cho con trẻ; bệnh viện quốc tế chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Và các tiện ích trải nghiệm và hưởng thụ ẩm thực, mua sắm, giải trí, thư giãn, lưu trú,… đều được đáp ứng tại dãy phố Shoptel La Cantera. Phân khu kinh doanh sôi động bậc nhất Phú Quốc này chính là “mảnh ghép” góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị mà dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc mang lại cho các cư dân nói chung và giới chuyên gia nói riêng.

Điểm đến đáng sống của cư dân toàn cầu: Meyhomes Capital Phú Quốc - Ảnh 1

Shoptel La Cantera - khu phố thương mại sầm uất “giữ chân’’ chuyên gia

Shoptel La Cantera nằm trong dự án đại đô thị thông minh và đáng sống Meyhomes Capital Phú Quốc với những ưu điểm nổi bật sẽ thu hút giới chuyên gia dừng chân tìm sự cân bằng giữa cuộc sống, làm việc và hưởng thụ.

Phân khu Shoptel La Cantera với thiết kế không gian kinh doanh sáng tạo bậc nhất Phú Quốc sẽ phát triển thành khu thương mại sầm uất; đáp ứng toàn diện nhu cầu của cư dân trong dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, đặc biệt là các chuyên gia.

Với thiết kế đa công năng gồm 5 tầng 1 tum trên diện tích mặt sàn lớn gấp 3 lần bình thường (từ 611 - 846m2), nhà đầu tư có thể kinh doanh đa dạng nhiều loại hình cùng một lúc, hoặc có thể cho 2-3 đối tác cùng thuê lại. Từ mô hình khách sạn mini sáng tạo mang hơi hướng nghệ thuật, căn hộ dịch vụ đa phong cách, nhà hàng ăn uống thưởng thức ẩm thực cho đến các mô hình đa chức năng phân chia các tầng với các chức năng riêng biệt,...

Cụ thể, trong lĩnh vực nhà hàng - quán cafe, nhà đầu tư có thể khai thác các mô hình như nhà hàng mang đậm hương vị bản địa hoặc những nhà hàng sang trọng theo phong cách quý tộc trên đảo. Không những thế, mô hình quán café nhỏ xinh để khách hàng đến thưởng thức và trò chuyện với bạn bè, hoặc rooftop bar với tầm nhìn bao trọn cảnh quan cũng là những lựa chọn hấp dẫn.

Còn trong lĩnh vực mua sắm, nhà đầu tư có thể cân nhắc mô hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị, cửa hàng đặc sản địa phương, cửa hàng thời trang, thậm chí là homestay cho mục đích lưu trú. Đây đều là những nhóm dịch vụ cần thiết phục vụ nhu cầu sống và sinh hoạt hằng ngày. Nhất là với những chuyên gia nước ngoài đã quen với phong cách “all in one” - mọi tiện ích đều sẵn sàng trong một khu mua sắm thì Shoptel La Cantera đã thực sự đáp ứng được nhu cầu quan trọng đó.

Chỉ với 2,1 tỷ đã sở hữu căn nhà phố/shophouse ngay biển, sổ hồng lâu dài.

Khả năng sinh lời đến 𝟓𝟎-𝟖𝟎%.

Diện tích đất: 104 m2 (6.5 x 16 m)

Diện tích xây dựng: 238.64 m2

Số tầng: 3 tầng + 1 tum - 1 mặt tiền - 2 mặt tiền

Vị trí Phân khu CRYSTAL CITY ngay cửa ngõ dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, mặt tiền đường huyết mạch DT975 - Trung Tâm Hành Chính mới của Phường An Thới – Thành Phố Phú Quốc.

* Chương trình ưu đãi đối với khách hàng đặt mua trong tháng 06.2022:

- Khách hàng được chiết khấu 100 triệu đồng (Áp dụng từ 01/06/2022 - cho 50 khách hàng đầu tiên).

- Chiết khấu 1% (Áp dụng từ 15/06 đến 19/06/2022)

Áp dụng cho Khách hàng tại tỉnh Đông Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh).

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 75%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

ĐỊA CHỈ DỰ ÁN:
Khu phố 7, Thị trấn An Thới - Phú Quốc

HOTLINE:
0909.750.307

Email:
bds@mercurymedia.com.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

Căn hộ view sông "cháy hàng" nhờ vị trí phong thủy, chất sống đỉnh cao

Căn hộ view sông "cháy hàng" nhờ vị trí phong thủy, chất sống đỉnh cao

Sở hữu căn hộ kề cận sông không chỉ nắm trong tay đặc quyền tầm view mà còn đem đến trải nghiệm sống hiếm có. Từ ban công căn hộ, gia chủ có thể dành buổi chiều quý giá để thưởng thức trà chiều và ngắm hoàng hôn rực rỡ trên sông.

Xem thêm
Từ khóa:   Bat dong san Phu Quoc Meyhomes Capital Phu Quoc BĐS Đô thị Phú Quốc bds Phu Quoc

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục