Dự án Meyhomes Capital - cơ hội vàng trong làng đầu tư bất động sản

Dự án khu đô thị Meyhomes Capital do Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Meyland) làm chủ đầu tư. Với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng.

Đến năm 2019, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tiến hành tái cấu trúc sáp nhập các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn. Đồng thời, Tân Á Đại Thành cũng triển khai mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành với thương hiệu chính thức Meyland.

Năm 1993, tiền thân của Tập đoàn Tân Á Đại Thành là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á được thành lập và xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Hà Nội. Tập đoàn Tân Á Đại Thành hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm kim khí gia dụng và thiết bị ngành nước.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành từ một Tập đoàn chuyên sản xuất bồn nước và máy nước nóng, đã bắt đầu chuyển hướng và gia nhập vào lĩnh vực bất động sản. Khu đô thị Meyhomes Capital là dự án đầu tay của Tập đoàn này.

Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc được khởi công xây dựng vào ngày 30/11/2019, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2022.

Giá bán các căn nhà phố thương mại được tham khảo trên thị trường của dự án Meyhomes Capital Phú Quốc từ 6,5 – 10 tỉ đồng/căn đối với phân khu Rosada, từ 8,65 - 20,1 tỉ đồng/căn đối với phân khu Aqua, từ 6,9 - 11,8 tỉ đồng/căn đối với phân khu Apricot.

Meyhomes Capital Phú Quốc được quy hoạch trên tổng quy mô dự án là 266 ha, giai đoạn 1 là 56.09ha; với mật độ xây dựng khoảng 35%. Hệ thống kỹ thuật đồng bộ hoàn chỉnh như cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, đường giao thông, thoát nước xử lí nước thải, khu công viên cây xanh… Dự án được chia làm 5 phân khu: Rosada, Aqua, Apricot, Olive, Coral.

Cụ thể, Meyhomes Capital cung ứng với tổng số 1.435 sản phẩm, bao gồm 1.305 căn nhà phố thương mại và mini hotel; 130 căn biệt thự đơn lập và biệt thự song lập. Theo đó, các căn nhà phố thương mại và mini hotel có diện tích dao động từ 94 m2 – 156 m2, được thiết cao 5 tầng; các căn biệt thự có diện tích dao động từ 185 m2 – 240,5 m2, được thiết kế cao 3,5 tầng.

Phân khu Rosada

Rosada là phân khu được triển khai đầu tiên của dự án Meyhomes Capital, nằm ở vị trí trung tâm kết nối với 4 phân khu còn lại. Quy mô phân khu rộng 8ha, với tổng số 328 sản phẩm bao gồm 25 căn mini hotel, 30 căn shophouse Diamond, 36 căn shophouse Sapphire và 237 căn Premium.

Phân khu Aqua

Aqua là phân khu thứ 2, với tổng số lượng sản phẩm gồm 248 căn gồm 17 căn mini hotel, 6 căn shophouse Diamond, 47 căn shophouse Emerald, 20 căn shophouse Opal và 158 căn shophouse Premium.

Điểm nhấn của phân khu Aqua là tòa khách sạn - văn phòng - trung tâm tài chính, trung tâm hội nghị quốc tế quy mô 1.000 chỗ ngồi phục vụ cho các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa và hệ thống các tiện ích khác.

Phân khu Apricot

Phân khu thứ 3 là Apricot được xây dựng trên khu đất rộng 8,56 ha, với tổng số 324 sản phẩm gồm 22 căn mini hotel, 26 căn shoptel Ruby, 20 căn shophouse Diamond, 35 căn shophouse Sapphire và 221 căn shophouse Premium; cùng với hệ thống tiện ích: trung tâm điều hành 24/7, trung tâm văn hóa, trung tâm vui chơi giải trí.

Phân khu Olive

Khu Olive rộng hơn 23.5ha có tổng số 535 căn, bao gồm 400 căn nhà phố liền kề (shophouse) và 135 căn biệt thự với đa dạng diện tích công năng, đáp ứng nhu cầu sống và kinh doanh của cư dân. Đây là phân khu lớn nhất và sở hữu nhiều tiện ích nội khu nhất dự án như trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thể thao và dịch vụ thương mại, trường liên cấp quốc tế, trung tâm vui chơi giải trí, tổ hợp khách sạn và thương mại, bãi đỗ xe tập trung.

Tổng thể dự án là sự kết nối liền mạch với 3 công viên nhiệt đới (Lake Park, River Park, Ocean Park) và hệ thống 8 Club House. Ngoài ra, còn có các tiện ích đi kèm bên trong dự án gồm có: trường học, bệnh viện, khu thể thao ngoài trời, khu hồ nước cảnh quan, trung tâm thương mại, quảng trường,…

Meyhomes Capital có liên kết vùng xung quanh dự án như: cách cáp treo Hòn Thơm 5,7km; Bãi Sao 8,5km; Bãi Cây Dừa gần 9km. Từ vị trí dự án di chuyển đến trung tâm thị trấn An Thới khoảng 6km và cách sân bay Quốc tế Phú Quốc khoảng 15km.