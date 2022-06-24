BĐS đô thị Phú Quốc: cơ hội vàng đầu tư sau COVID-19

Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thu hút đầu tư vào du lịch sẽ còn tăng gấp bội trong tương lai gần.

Các chuyên gia đánh giá, trong các trung tâm du lịch biển hiện nay, Phú Quốc đang có sức hấp dẫn lớn nhất do giá đất tại Nha Trang, Đà Nẵng đã lên rất cao và đã tăng trưởng đã đến mức bão hòa, Hạ Long quỹ đất đô thị biển cơ bản đã hết. Trong khi đó BĐS đô thị Phú Quốc mới ở chu kỳ đầu tăng trưởng.

BĐS đô thị tại các thành phố du lịch đang là sự lựa chọn có tính chiến lược bởi không chỉ có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài nó còn là dòng sản phẩm quý hiếm, tiềm năng tăng giá cao và có thể mang về lãi ròng hàng tháng.

Meyhomes Capital Phú Quốc là thành phố thông minh tinh khiết đầu tiên trên đảo Ngọc

Huyện đảo hiện có 2 thị trấn. Trong đó Dương Đông là trung tâm hành chính, do đã phát triển từ lâu nên quy hoạch không tương xứng với tốc độ phát triển nhanh và đang gặp những vấn đề như quá tải, ngập lụt, ô nhiễm môi trường… còn An Thới được quy hoạch mới, đồng bộ và đang có sức hút đầu tư lớn, tăng trưởng kinh tế nhanh.

Theo Quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ: Thị trấn An Thới được định hướng phát triển thành khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa đảo Phú Quốc.

Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư, mới đây Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland đã đầu tư phát triển dự án Meyhomes Capital Phú Quốc - thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu.

Dự án được định hướng trở thành không gian sống cao cấp bậc nhất tại Phú Quốc và là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính phía Nam đảo trong tương lai không xa.