BĐS đô thị Phú Quốc: cơ hội vàng đầu tư sau COVID-19

Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thu hút đầu tư vào du lịch sẽ còn tăng gấp bội trong tương lai gần.
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BĐS Đô thị Phú Quốc: phân khúc vàng
Với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc thu hút đầu tư vào du lịch sẽ còn tăng gấp bội trong tương lai gần.
BĐS đô thị tại các thành phố du lịch đang là sự lựa chọn có tính chiến lược bởi không chỉ có pháp lý rõ ràng, sổ đỏ lâu dài nó còn là dòng sản phẩm quý hiếm, tiềm năng tăng giá cao và có thể mang về lãi ròng hàng tháng.
Các chuyên gia đánh giá, trong các trung tâm du lịch biển hiện nay, Phú Quốc đang có sức hấp dẫn lớn nhất do giá đất tại Nha Trang, Đà Nẵng đã lên rất cao và đã tăng trưởng đã đến mức bão hòa, Hạ Long quỹ đất đô thị biển cơ bản đã hết. Trong khi đó BĐS đô thị Phú Quốc mới ở chu kỳ đầu tăng trưởng.
Meyhomes Capital Phú Quốc là thành phố thông minh tinh khiết đầu tiên trên đảo Ngọc
Huyện đảo hiện có 2 thị trấn. Trong đó Dương Đông là trung tâm hành chính, do đã phát triển từ lâu nên quy hoạch không tương xứng với tốc độ phát triển nhanh và đang gặp những vấn đề như quá tải, ngập lụt, ô nhiễm môi trường… còn An Thới được quy hoạch mới, đồng bộ và đang có sức hút đầu tư lớn, tăng trưởng kinh tế nhanh.
Theo Quyết định 633 của Thủ tướng Chính phủ: Thị trấn An Thới được định hướng phát triển thành khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa đảo Phú Quốc.
Hưởng ứng lời kêu gọi đầu tư, mới đây Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland đã đầu tư phát triển dự án Meyhomes Capital Phú Quốc - thành phố đảo nhiệt đới đa sắc màu.
Dự án được định hướng trở thành không gian sống cao cấp bậc nhất tại Phú Quốc và là trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính phía Nam đảo trong tương lai không xa.
Chỉ với 2,1 tỷ đã sở hữu căn nhà phố/shophouse ngay biển, sổ hồng lâu dài.
Khả năng sinh lời đến 𝟓𝟎-𝟖𝟎%.
Diện tích đất: 104 m2 (6.5 x 16 m)
Diện tích xây dựng: 238.64 m2
Số tầng: 3 tầng + 1 tum - 1 mặt tiền - 2 mặt tiền
Vị trí Phân khu CRYSTAL CITY ngay cửa ngõ dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, mặt tiền đường huyết mạch DT975 - Trung Tâm Hành Chính mới của Phường An Thới – Thành Phố Phú Quốc.
* Chương trình ưu đãi đối với khách hàng đặt mua trong tháng 06.2022:
- Khách hàng được chiết khấu 100 triệu đồng (Áp dụng từ 01/06/2022 - cho 50 khách hàng đầu tiên).
- Chiết khấu 1% (Áp dụng từ 15/06 đến 19/06/2022)
Áp dụng cho Khách hàng tại tỉnh Đông Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh).
- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.
- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%
- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)
- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr
- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:
+ Mức vay tối đa: 75%
+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.
ĐỊA CHỈ DỰ ÁN:
Khu phố 7, Thị trấn An Thới - Phú Quốc
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