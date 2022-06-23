Thời điểm nên đầu tư vào Meyhomes Capital Phú Quốc nếu muốn sinh lời cực cao

Theo thông tin từ chuyên trang bất động sản uy tín, hầu hết các dự án BĐS nghỉ dưỡng tại Phú Quốc hiện nay đa phần có thời hạn sử dụng trong vòng 50 – 70 năm. Nếu nhìn về con số khá dài, nhưng có một thực trạng rằng khi dự án gần “nghỉ hưu” sẽ xuống giá rất thấp. Chưa kể, không ít dự án đã được cấp phép xây dựng nhưng vì có nhiều lý do tác động nên không ít công trình chưa được triển khai ngay, hoặc triển khai nhưng thời gian thi công lâu,…

Nhưng với Meyhomes Capital Phú Quốc , nhà đầu tư sẽ cảm thấy hứng thú khi thời hạn sử dụng là vĩnh viễn thay vì có thời hạn. Bởi vì hiện nay dự án được xây dựng ngay quỹ đất 6% còn sót lại trên đảo Phú Quốc đã được cấp sổ đỏ vĩnh viễn nên sau khi bàn giao mỗi sản phẩm phân lô đều sở hữu sổ đỏ riêng cho mình. Cùng với việc, mọi người sẽ không còn phải lo ngại vấn đề tiến độ bàn giao khi Tân Á Đại Thành không những không trễ mà còn vượt tiến độ đặt ra.

Chính vì vậy thời gian bàn giao dự án muộn cho nhà đầu tư, nên thời gian sở hữu, vận hành, khai thác của chủ đầu tư cũng sẽ bị giảm thiểu, làm thâm hụt một khoản thu nhập lớn của nhà đầu tư trong tương lai.

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Tiềm năng sinh lời bền vững cùng Meyhomes Capital Phú Quốc

Tiềm năng sinh lời đến từ siêu phẩm Meyhomes Capital Phú Quốc được Nhà Today, cũng như nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá rất cao. Đặc biệt tiềm năng này được đảm bảo vì dự án tiềm năng tăng giá từ thị trường, cùng với việc lãi ròng từ nguồn thu nhập hàng năm từ việc kinh doanh thương mại, cho thuê rất lớn.

Nếu nói về tiềm năng tăng giá đất, bởi vì Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng ngay tại trung tâm An Thới, bên cạnh Bãi Trào, một trong những khu vực trọng điểm của đảo ngọc với tiềm năng phát triển bất động sản du lịch tương lai rất lớn. Theo quy hoạch trong thời gian sớm, nơi đây sẽ trở thành một trong những đô thị cảng quốc tế, trung tâm tiếp vận, đầu mối kỹ thuật, khu phi thuế quan, thương mại, công nghiệp nhẹ,…tại Phú Quốc. Vậy nên, hứa hẹn giá trị bất động sản của khu vực này chắc chắn tăng rất mạnh.

Ngoài ra, Meyhomes Capital Phú Quốc cũng nghiễm nhiên được hưởng lợi từ việc phát triển bất động sản tại Đảo Ngọc, khi nơi đây hàng năm có lượng khách du lịch ghé đến lớn, đang trong quá trình trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Vừa qua, dự án khu vực phi thuế quan hơn 6.800 tỷ tại nam Phú Quốc đã được cấp phép. Dự kiến trong tương lai lượng khách du lịch đến với nơi đây sẽ càng đông đảo hơn. Hứa hẹn đây cũng là điểm thuận lợi để kinh doanh dịch vụ tại dự án.

Thời điểm đầu tư vào Meyhomes Capital Phú Quốc hợp lý

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đang dần phục hồi sau hậu Covid 19. Chính vì vậy bất động sản luôn là kênh đầu tư an toàn và tiềm năng nhất. Chính vì vậy, với Meyhomes Capital Phú Quốc vừa có pháp lý rõ ràng, sở hữu bền vững, vị trí đắc địa…. hứa hẹn là điểm sáng đầu tư hấp dẫn cho mỗi nhà đầu tư.

Chưa kể, hiện nay giá bán Meyhomes Capital Phú Quốc cực kỳ hợp lý, chỉ từ 6.5 – 32 tỷ đồng tùy vào từng sản phẩm shophouse, nhà phố, biệt thự….nếu để đến tầm vài năm sau chắc chắn mức giá sẽ tăng trưởng đột phá.