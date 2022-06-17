Dự án The Beverly Solari: Trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành

Thị trường 17/06/2022 16:13

Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng quyền uy của nước Mỹ, The Beverly Solari mang đến chuẩn sống đẳng cấp, sang trọng, riêng tư cho cư dân.

Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới

Nối tiếp thành công của những dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, sự ra mắt của The Beverly Solari đang gây chú ý trên thị trường với lượng tiêu thụ nhanh chóng ngay từ khi mở bán. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng làm trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đẳng cấp, đa sắc màu của bất động sản TP HCM Đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Lấy cảm hứng từ biểu tượng đại bàng quyền uy của nước Mỹ, The Beverly Solari mang đến chuẩn sống đẳng cấp, sang trọng, riêng tư cho cư dân. Trong đó, 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset với những trải nghiệm khác biệt đại diện cho 3 phong cách sống cùng khí chất riêng của gia chủ.

Dự án The Beverly Solari: Trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành - Ảnh 1

 

Điểm nhấn nổi bật của The Beverly Solari là sở hữu Đại lộ mua sắm Rodeo được lấy cảm hứng từ Rodeo Drive trứ danh tại Mỹ. Trải dài qua 3 phân khu và kết nối với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, đại lộ Rodeo hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm sầm uất bậc nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park. Một không gian sống chuẩn quốc tế với đa dạng tiện ích đẳng cấp dành cho cư dân của The Beverly Solari sẽ hiện hữu trong tương lai không xa.

 

Bên cạnh đó, quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn với tiện ích cảnh quan đa dạng mang đến không gian thư giãn, vui chơi mỗi ngày cho cộng đồng cư dân. Trung tâm của quảng trường là hồ nước mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời tự do, đại diện cho lối sống phóng khoáng, không giới hạn mà các cư dân vươn tới.

Ngoài ra, các tiện ích như đồi Beverly, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers, vườn cọ, hàng chà là, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng... cũng là những nơi để cư dân thỏa sức tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ mỗi ngày ngay tại trung tâm mới TP Thủ Đức.

Cơ hội trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới

Dự án The Beverly Solari: Trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành - Ảnh 2

Không chỉ là dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly Solari còn mang tới cho khách hàng cơ hội hiếm có để sở hữu chất sống bờ Tây nước Mỹ tại TP Thủ Đức, đặc biệt trước tình hình thị trường đang khát nguồn cung như hiện nay.

Theo các nhà đầu tư nhận định, sự xuất hiện đúng thời điểm của dự án The Beverly Solari giải quyết nhu cầu về nguồn cung căn hộ trên thị trường hiện nay. Nhiều khách hàng, nhà đầu tư đang tranh thủ nắm bắt cơ hội này để sở hữu những căn hộ đẳng cấp với giá hợp lý.

Dự án The Beverly Solari: Trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành - Ảnh 3

Trở thành tân chủ nhân của căn hộ Luxury Sky-Living thật dễ dàng với chính sách bán hàng siêu việt:

Cư dân tinh hoa mong muốn làm chủ tầm cao tại The Beverly Solari còn hưởng trọn chính sách tối ưu dòng tiền TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG:

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