Dự án The Beverly Solari: Trải nghiệm chất sống Mỹ giữa đất Sài thành

Chất sống chuẩn Mỹ giữa lòng đô thị mới

Nối tiếp thành công của những dự án như The Rainbow, The Origami, The Manhattan, The Beverly, sự ra mắt của The Beverly Solari đang gây chú ý trên thị trường với lượng tiêu thụ nhanh chóng ngay từ khi mở bán. Dự án được xem là mảnh ghép cuối cùng làm trọn vẹn bộ sưu tập chất sống đẳng cấp, đa sắc màu của bất động sản TP HCM Đại đô thị Vinhomes Grand Park.