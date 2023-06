5 giá trị nổi bật của shophouse The Koradise Meyhomes Capital Phú Quốc

Vị trí lõi trung tâm đại đô thị

Nằm trong dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, The Koradise được đánh giá là phân khu đắt giá nhờ vị trí lõi trung tâm đại đô thị. Toàn bộ shophouse đều sở hữu mặt tiền trục Đại lộ trung tâm An Thới lộ giới 36 m, hoặc mặt đường Bình Minh 36 m hay trục công viên sôi động của Meyhomes Capital Phú Quốc. Vị trí đắc địa này sẽ giúp cho The Koradise dễ dàng kết nối đến các tiện ích của toàn dự án và các điểm du lịch của địa phương.