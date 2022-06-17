4 lý do "siêu hời" khi đầu tư vào dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Dự án bất động sản Phú Quốc Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng và phát triển bởi Meyland – Tân Á Đại Thành. Đây được xem là dự án đầu tay của chủ đầu tư khi lấn sân sang lĩnh vực bất động sản. Dự án được xây dựng với quy mô lên tới 56.09ha ngay tại đảo ngọc Phú Quốc, cùng với việc được xây dựng với đa dạng loại hình sản phẩm từ shophouse, nhà phố, biệt thự cùng với nhiều tiện ích đẳng cấp đã thu hút nhiều nhà đầu tư, khách hàng nhạy bén với thị trường, có tầm nhìn đầu tư chú ý đến.

Mặc dù là dự án đầu tay của Tân Á Đại Thành, nhưng các sản phẩm Meyhomes Capital Phú Quốc vừa ra mắt đã nhanh chóng được đặt cọc. Nguyên nhân theo Nhà Today – Chuyên trang bất động sản uy tín cho biết là bởi vì:

Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng ngay tại khu vực còn sót lại của 6% diện tích đất có quyền sở hữu vĩnh viễn tại Phú Quốc. Chính vì vậy tính pháp lý của dự án hoàn toàn minh bạch, rõ ràng. Đặc biệt hơn, tất cả các hồ sơ pháp lý của dự án đều được Tân Á Đại Thành công bố đầy đủ từ sổ đỏ từng sản phẩm, các loại thuế, báo cáo tài chính công ty…

Trong tình hình các dự án bất động sản Phú Quốc có nhiều biến động, việc đầu tư vào một dự án có pháp lý rõ ràng, sở hữu vĩnh viễn hiếm có như vậy đã tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho Meyhomes Capital Phú Quốc.

Meyhomes Capital Phú Quốc xây dựng với đa dạng loại hình sản phẩm

Phú Quốc được biết đến là thiên đường du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, mỗi năm có tới hàng triệu du khách trong và ngoài nước ghé đến để trải nghiệm. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, xu hướng phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tăng mạnh.

Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu đầu tư, kinh doanh, an cư của nhiều khách hàng, Meyhomes Capital Phú Quốc đã xây dựng với nhiều loại hình sản phẩm từ nhà phố, biệt thự, Shophouse. Đây đều là những sản phẩm phục vụ nhu cầu kinh doanh, đầu tư, an cư thịnh hành tài thành phố biển này. Cùng với tiềm năng du lịch nơi đây ngày càng được đẩy mạnh, bất động sản Phú Quốc hứa hẹn các sản phẩm mà Meyhomes Capital Phú Quốc mang đến sẽ là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn trong tương lai không thể bỏ qua.

Meyhomes Capital Phú Quốc được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín

Meyhomes Capital Phú Quốc được phát triển bởi Meyland, thành viên của tập đoàn Tân Á Đại Thành, một thương hiệu nổi tiếng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Cụ thể, Tân Á Đại Thành đã giúp Meyland phát triển thành công dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, đây được xem là dự án đầu tay của chủ đầu tư với thời gian lên kế hoạch triển khai lên tới 10 năm.

Mặc dù mới tham gia lĩnh vực bất động sản, nhưng với tên tuổi uy tín của Tân Á Đại Thành cũng tạo được niềm tin lớn vào Meyhomes Capital Phú Quốc mà họ xây dựng, cũng như tạo được sự tin tưởng với khách hàng của mình. Để qua đó có thể tạo được nền tảng vững chắc giúp các dự án bất động sản trong tương lai phát triển hơn nữa.

Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng ngay tại vị trí đắc địa

Được xây dựng ngay tại Bãi Trường, một bãi biển đẹp nhất nhì Phú Quốc còn giữ được vẽ đẹp hoang sơ của mình nên sẽ giúp chủ nhân tương lai được sinh sống và trải nghiệm trong một không gian “sơn thủy hữu tình” tuyệt đẹp.

Ngoài ra, xung quanh dự án là hàng loạt khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp như Park Hyatt, Regent, Pullman, InterContinental, Novotel… Để qua đó giúp cư dân thừa hưởng được thêm nhiều tiện ích đẳng cấp, nâng cao trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Không chỉ vậy, Meyhomes Capital Phú Quốc còn nằm ngay trục đường biển Bãi Trường, gần với ĐT 975, Đông Tây Đảo nên nơi đây được xem là cầu nối đón lượng khách đến với phía Nam Đảo Phú Quốc hiệu quả hơn.

Cũng nhờ vào lợi thế về vị trí đắc địa, nên các sản phẩm bất động sản Phú Quốc cũng thừa hưởng nhiều lợi thế, thích hợp để kinh doanh, đầu tư, cho thuê, mua bán… góp phần gia tăng giá trị đầu tư sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư thông thái.