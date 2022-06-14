Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn chuyển văn phòng trọn gói VeNhaMoi?

Với một đội ngũ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng trong suốt nhiều năm qua công ty Về Nhà Mới sẽ khiến các công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ.
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Tại các thành phố lớn cuộc sống xung quanh vô cùng tất bật và nhộn nhịp thì ai ai cũng có công việc riêng của mình. Chính vì vậy, mỗi lần nghĩ tới việc sắp phải chuyển văn phòng thì mọi người đều cảm thấy rất ngại vì chuyển văn phòng vừa mất thời gian vừa mệt. Đặc biệt, đối với những công ty hay doanh nghiệp có lượng đồ đạc và các thiết bị máy móc lớn thì việc vận chuyển văn phòng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Từ đó chuyển văn phòng trọn gói đã ra đời và dịch vụ này đang ngày càng trở nên rộng rãi hơn. Với một đội ngũ chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển văn phòng trong suốt nhiều năm qua công ty Về Nhà Mới sẽ khiến các công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ.
Tại sao các doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ chuyển văn phòng
Nếu như công ty, doanh nghiệp của bạn đang có nhu cầu chuyển văn phòng trọn gói tại TPHCM hay Hà Nội đến địa điểm làm việc mới một cách nhanh gọn, an toàn mà vẫn có thể đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thì đây thật sự là bài toán khó với nhiều vấn đề được đặt ra:
- Một số doanh nghiệp không có đủ nhân sự để tự đóng gói, thực hiện sắp đặt và vận chuyển toàn bộ đồ đạc.
- Rủi ro về vấn đề thất thoát và bị hư hại tài sản công ty khi thực hiện tháo lắp và vận chuyển khá cao.
- Công việc của doanh nghiệp bạn có thể bị trì hoãn dài ngày nên sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh.
Chính vì thế, bạn cần tìm kiếm một đơn vị chuyển văn phòng trọn gói uy tín, nhanh chóng và đặc biệt đảm bảo an toàn cho tài sản của công ty.
Lý do nào khách hàng lựa chọn dịch vụ chuyển văn phòng tại VeNhaMoi
Khách hàng khi sử dụng dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói tại VeNhaMoi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích sau:
- Cam kết với khách hàng có thể làm việc đúng giờ, đúng tiến độ đã thống nhất với nhau ngay từ đầu.
- VeNhaMoi sẽ tiến hành khảo sát tư vấn báo giá hoàn toàn miễn phí cho quý khách hàng.
- Vận chuyển các loại đồ đạc, các thiết bị văn phòng theo đúng yêu cầu đã thỏa thuận ở trong bản hợp đồng.
- Chuyên viên công ty sẽ thực hiện khảo sát thực tế, lập bảng kê số lượng tài sản cụ thể cần vận chuyển có dấu xác nhận của công ty từ đó lấy làm cơ sở để báo giá chuẩn xác.
- Cung cấp cho khách hàng bản hợp đồng vận chuyển đủ cơ sở pháp lý có đóng dấu đỏ pháp nhân.
- Cung cấp cho khách hàng phương án thi công hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tiết kiệm thời gian của khách hàng.
- Cam kết có thể đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ chuyển phòng trọn gói tốt nhất với mức giá vận chuyển cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
- Đội ngũ nhân viên của VeNhaMoi nhiệt tình, làm việc chuyên nghiệp và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển đảm bảo quá trình làm việc nhanh chóng, sạch sẽ.
Những hạng mục của VeNhaMoi trong gói dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói
Dưới đây là liệt kê những hạng mục công việc mà nhân viên VeNhaMoi sẽ thực hiện khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển văn phòng trọn gói hay dịch vụ taxi tải chuyển nhà tại VeNhaMoi cụ thể như sau:
- Đầu tiên nhân viên của công ty vận chuyển VeNhaMoi sẽ tiến hành phân loại tài sản và đồ dùng cá nhân của khách hàng.
- Sau đó sẽ tiến hành tháo dỡ và đóng gói tủ, kệ, bàn ghế,... bằng màng PE và giấy carton rồi thực hiện quấn băng keo chắc chắn.
- Nếu văn phòng của quý khách hàng có sofa công ty sẽ tiến hành bọc màng PE hoặc tiến hành bọc mền chuyên dụng để đảm bảo tài sản được an toàn.
- Tiến hành công việc phân loại các loại chứng từ và hồ sơ.
- Nhân viên sẽ tiến hành đóng gói vào thùng carton và đánh dấu khoanh vùng đồ đạc để tránh bị nhầm lẫn khi vận chuyển.
- Tiến hành tháo, vận chuyển và thực hiện lắp đặt lại hệ thống máy lạnh treo tường, máy lạnh đứng tại văn phòng.
- Tiến hành tháo, lắp đặt lại hệ thống IT như: máy tính, Máy photocopy, máy in, mạng internet, mạng điện thoại, máy fax,...
- Tiến hành tháo cửa kính, vách ngăn kính, vệ sinh văn phòng và dọn rác, tháo dỡ trần thạch cao, tiến hành sơn trét lại tường và cuối cùng nhân viên sẽ tiến hành dỡ hộp đèn và bảng hiệu.
- Tiến hành bốc xếp hàng hóa đã phân loại lên xe taxi tải và chuyển đồ đạc đến địa điểm văn phòng mới.
- Tiến hành lắp đặt và sắp xếp lại tài sản tại văn phòng mới theo yêu cầu của quý khách.