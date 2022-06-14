Phòng ngủ sắp xếp thế nào để đón lộc, đón tài vào nhà, tăng vận khí thịnh vượng cho gia chủ?

Phòng ngủ không chỉ là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn mà còn có ý nghĩa phong thủy rất quan trọng đối với gia chủ, giúp thu tiền hốt của nếu được sắp xếp đúng vị trí.

Ảnh minh họa.

Gầm giường thường được tận dụng để chứa đồ

Sau khi bỏ đệm giường ra, khoảng không gian trống ở gậm giường thường được dùng để cất giữ đồ đạc. Nếu bạn để quá nhiều đồ đạc linh tinh ở dưới đó, hoặc để những đồ lâu không sử dụng, thì rất có thể chúng sẽ ảnh hưởng đến phương diện tình cảm của bạn, hoặc khiến bạn thất thoát tài chính, gặp phải kẻ tiểu nhân trong công việc…

Do đó, bạn cần phải sắp xếp lại khu vực trữ đồ này ngay. Bạn vừa không được để gầm giường trống (vì nếu vậy sẽ giống quan tài rỗng), lại vừa không được để đồ đạc quá lộn xộn. Bạn có thể tận dụng gầm giường để cất các đồ đạc dùng theo mùa, ví dụ như mùa hè cất chăn bông, mùa đông cất chiếu trúc…



Thực ra cả hai cách làm này đều không tốt, bởi theo phong thủy giường ngủ, cất quá nhiều đồ sẽ khiến năng lượng rối loạn, cuối cùng ảnh hưởng đến vận khí của nhà mình.



Bởi vậy, nếu như bạn phát hiện dạo này mình gặp trục trặc trong tình cảm, hôn nhân báo động đỏ, thất thoát phá sản, sự nghiệp gặp phải kẻ tiểu nhân, thì việc bạn cần làm là kiểm tra xem dưới giường mình có cất đồ không rồi nhanh chóng thu dọn. Nếu không làm vậy, cái rủi sẽ đeo bám bạn không ngừng.

Vị trí đặt giường ngủ

Vị trí hợp lý để đặt giường ngủ: ở phần gần giữa phòng, có khoảng trống hai bên và đầu giường tựa vào tường. Điều này tạo nên sự hài hòa và tăng năng lượng tích cực cho gia đình.

Tuy nhiên hiện nay có một số gia đình đặt phòng ngủ ở giữa phòng và không có điểm tựa gây nhiều bất lợi cho gia chủ vì:

Bốn mặt là khoảng trống gây cảm giác chới với, không có chỗ dựa, bấp bênh.

Không gian phòng ngủ sẽ bị phân tách quá vụn nên sinh hoạt và sử dụng đều bị bất tiện.

Với việc đầu giường không có chỗ dựa thì theo các nhà phong thủy là không nên vì nếu để đầu giường bị lộ không (không kê sát vào tường) thì sẽ không có chỗ che chở, nương tựa mang đến cát ít hung nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phong-ngu-sap-xep-the-nao-de-don-loc-don-tai-vao-nha-tang-van-khi-thinh-vuong-cho-gia-chu-474802.html