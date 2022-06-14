Mẹo đổi vận giàu sang phú quý chỉ bằng cách vô cùng đơn giản này, bất cứ ai cũng có thể làm được

Còn tác dụng của chanh trong phong thủy là gì? Nghe có vẻ xa lạ bởi ít ai nghĩ rằng loại quả mà chúng ta thường sử dụng hàng ngày để ăn, uống, thậm chí làm thành vị thuốc này lại có một công dụng đặc biệt khác nữa.

Nhắc đến tác dụng của muối trong phong thủy thì không ai là không biết đến với khả năng trừ đuổi tà ma, xua tan xui xẻo, tẩy uế thanh lọc môi trường không gian xung quanh, cải thiện sức khỏe và thu hút tài lộc.

Theo đó, loại quả lợi cho sức khỏe và làm đẹp này còn có thể giúp bạn loại bỏ các nguồn năng lượng xấu, mang lại nguồn năng lượng tích cực, đem lại thành công thuận lợi và may mắn bất ngờ.

Thế nên khi chanh và muối kết hợp lại, chắc chắn sức mạnh của chúng sẽ khiến chủ nhân “bùng nổ” cả về tài lộc, sự nghiệp, tình duyên lẫn sức khỏe nữa đó.



Chanh muối giúp thay đổi tài vận

Muốn loại bỏ nguồn năng lượng xấu tích tụ lâu ngày trong nhà, bạn đặt 3 quả chanh cắt làm 4 vào một cái đĩa, rắc thêm một ít muối lên trên rồi đặt ở cạnh giường. Bạn lưu ý số quả chanh nên là số lẻ 1, 3, 5,…

Tại các góc khuất, góc tối trong nhà bạn cũng có thể đặt đĩa chanh muối để hút hết những uế khí tại những nơi này. Hàng ngày bạn nên thay mới nhưng đừng chạm tay trực tiếp vào chanh.

Sau khoảng 5-7 ngày bạn sẽ cảm nhận được những nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực trong ngôi nhà. Chuyện công danh, tài lộc cũng sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Chanh muối giúp cải thiện sức khỏe

Ảnh minh họa.

Không chỉ có tác dụng hút nguồn năng lượng xấu, chanh muối được đặt ở cạnh giường còn giúp cho bạn có được giấc ngủ tốt hơn, tinh thần được thư giãn và sảng khoái hơn mỗi khi thức dậy.

Hương thơm của chanh có tác dụng kích thích não bộ, tăng khả năng tập trung và cải thiện trí nhớ đáng kể. Bạn có thể đặt chanh và muối ở cạnh nơi làm việc của mình vừa mang lại tinh thần hứng khởi, tăng cường sáng tạo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển đi lên.

Sự kết hợp giữa chanh và muối còn giúp thanh lọc, loại bỏ những chất độc hại trong không khí cho bạn một không gian sạch và thoáng mát, rất tốt cho sức khỏe của bạn, đặc biệt tốt cho gan, phổi.

Tinh dầu từ vỏ quả chanh còn có tác dụng xua đuổi muỗi và côn trùng cực kỳ hiệu quả. Bạn chỉ cần đặt một vài quả chanh ở cạnh giường hoặc như khu vực ẩm thấp trong nhà, hương thơm từ loại quả này sẽ khiến kiến, ruồi, muỗi phải tránh xa.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.