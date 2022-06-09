Những điều tối kỵ trong gian bếp không phải ai cũng biết: Nhẹ thì hao chút tiền của, nặng thì sức khỏe đi xuống gia chủ khốn đốn, tài vận tuột dốc không phanh

Trong nhà bếp không thể thiếu được vòi nước hay đường ống nước, dùng để cấp nước sử dụng trong quá trình nấu nướng, dọn dẹp. Nếu vòi nước nhà bạn không thể đóng chặt hay đường ống nước vì nhiều nguyên nhân mà để nước rò rỉ ra ngoài thì chắc chắn đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình tài lộc của bạn, bởi nước là Thủy, đại diện cho tài lộc, mà nước rò rỉ cũng chính là tài lộc thất thoát, trôi đi theo dòng nước.

Người xưa quan niệm, hũ gạo chính là “kho lương thực”, là nơi mang đến sự no ấm, đủ đầy của gia đình. Vì thế, gia chủ cần chú ý tới hũ gạo thường xuyên, tránh để chúng trống rỗng. Khi gạo gần cạn kiệt, cần phải mua tiếp gạo mới cho vào. Tránh để ang gạo (bình gạo) trống không, bởi đó là báo hiệu của tiền tài thất thoát

Nhà bếp nằm ở hung vị phá tài

Ảnh minh họa.

Nhà bếp thuộc hành Hỏa, mà phương vị hành Hỏa trong gia trạch là hướng Nam. Nếu nhà bếp của bạn được đặt ở hướng Nam trong nhà thì Hỏa khí đắc vị, công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của gia chủ được trợ lực, bừng bừng hỏa khí, sức sống dồi dào.

Nếu đặt nhà bếp ở hướng Đông thuộc hành Mộc, Mộc sinh Hỏa, cũng là điềm cát lợi, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, không bao giờ cạn. Đây còn được gọi là cách cục Mộc Hỏa thông minh.

Xét về yếu tố vệ sinh sức khỏe thì hướng Đông Nam bốn mùa đều có ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nóng lạnh vừa phải, có thể quét bay khí xấu trong nhà bếp. Đặt nhà bếp ở phương vi này có thể đảm bảo độ tươi ngon của thức ăn, nhờ đó mà đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Còn nếu như nhà bếp đặt ở hướng Tây Bắc thì lại phạm lỗi đại kị trong phong thủy nhà bếp. Đó là hung vị phá tài, sẽ tạo ra cách cục Hỏa chiếu Thiên môn. Sách xưa có viết: “Hỏa chiếu Thiên môn, tất thổ huyết. Hỏa thiêu Thiên môn, gia đạo bất hòa.” Vì thế, nếu nhà bếp nằm ở hướng Tây Bắc thì nên thay đổi ngay, kẻo chẳng sớm thì muộn tiền bạc cũng sẽ tiêu tan, hao tài phá tài mà gia chủ còn dễ gặp họa huyết quang.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.