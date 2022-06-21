4 lý do khiến biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc được giới đầu tư bất động sản vô cùng quan tâm

Các căn Biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc được tọa lạc ở vị trí cực kỳ đặc địa của Đại đô thị. Với vị trí trung tâm, cư dân của dự án sẽ có khả năng liên kết vùng vô cùng thuận tiện với đảo Phú Quốc thông qua các tuyến đường huyết mạch. Bên cạnh đó thì mọi người còn có thể nhanh chóng di chuyển đến sân bay Phú Quốc trong giây lát.

Chưa dừng lại ở đó, từ dự án Meyhomes Capital Phú Quốc, mọi người còn có thể nhanh chóng tiếp cận đến rất nhiều bãi biển nổi tiếng hiện nay. Đó là những khu du lịch thu hút du khách hàng đầu trên thế giới. Và nơi đây thực sự rất thuận lợi cho sự phát triển của các loại hình kinh tế và dịch vụ.

Giá các bất động sản tại Phú Quốc không ngừng gia tăng mỗi chính vì thế mà với địa thế đặc biệt cùng những tiện ích nổi bật, biệt thự Meyhomes Capital có thể mang đến cho các nhà đầu tư khả năng sinh lời cực cao. Những biệt thự được thiết kế độc đáo, có thể phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng. Bởi vậy mà các căn biệt thự tại đây có thể mang đến khả năng sinh lời kép cho nhà đầu tư.

Tiện ích hiện đại với quy mô phát triển đô thị thông minh

Lý do thứ hai mà ngày càng có nhiều người lựa chọn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc để đầu tư đó chính là chuỗi tiện ích dự án vô cùng đẳng cấp. Chuỗi tiện ích này đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân khi an cư lạc nghiệp. Chỉ vài phút là mọi người đã có thể di chuyển đến trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại để mua sắm, các cửa hàng phục vụ cho nhu cầu ẩm thực, khu vui chơi và thư giãn...

Đặc biệt nhất là đại dự án phát triển theo mô hình đô thị thông minh với mật độ xây dựng cực thấp. Phần lớn dành không gian cho cảnh quan xanh. Vì vậy khi đầu tư cho các biệt thự tại đây, mọi người sẽ được hòa mình vào một không gian sống trong lành và vô cùng thoải mái.

Kiến trúc độc đáo

Riêng về kiến trúc, biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc tạo nên một sự độc đáo cho riêng mình với phong cách thiết kế hiện đại nhưng vô cùng khác lạ. Không gian kiến trúc được thực hiện bởi các kiến trúc sư nổi tiếng của Darkhorse Architecture – Úc. Vì vậy mọi người sẽ có cơ hội được trải nghiệm cho một không gian thật sự rất tuyệt vời. Từ ngoại thất cho đến nội thất, Meyhomes Capital Phú Quốc đều tạo nên sự khác biệt nổi bật.

Với những ưu điểm tuyệt vời như vậy, mọi người còn chần chừ gì mà không xuống tiền đầu tư ngay cho mình một căn biệt thự Meyhomes Capital Phú Quốc nào? Bạn còn băn khoăn về bảng giá rau muốn hiểu rõ hơn về những chính sách mà dự án áp dụng? Vậy thì hãy để Nhà Today mang đến cho mọi người những chia sẻ thực sự hữu ích. Tại đây có các chuyên gia bất động sản nổi tiếng hàng đầu trong việc đánh giá các sản phẩm đầu tư. Bởi vậy, Nhà Today sẽ phân tích kỹ lưỡng hơn cho mọi người về dự án đại đô thị của tập đoàn Tân Á Đại Thành.