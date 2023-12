Căn hộ view sông "cháy hàng" nhờ vị trí phong thủy, chất sống đỉnh cao

Dự án The Beverly Solari sở hữu vị trí rất đặc biệt, khi nằm kế cận sông Đồng Nai, dọc theo dự án còn có kênh đào Thousand Flowers và đường dạo Hoa Giấy vừa mang ý nghĩa phong thủy hiểm có vừa nâng tầm giá trị sở hữu cho chủ nhân.

Quỹ đất để phát triển nhà ở tại TP.HCM ngày càng cạn kiệt, quỹ đất mặt tiền sông còn khan hiếm gấp nhiều lần. Vì vậy, việc sở hữu căn hộ kề cận sông Đồng Nai tại The Beverly Solari không chỉ là cơ hội cuối cùng cho các nhà đầu tư mà còn là lời giải cho bài toán đầu tư sinh lời gấp bội trong tầm tay.

Ảnh minh họa: Internet

Căn hộ view sông tiềm năng tăng giá cao

Theo khảo sát thị trường, bất động sản kế cận sông luôn có mức giá cao hơn những vị trí khác nhờ phong thủy và số lượng giới hạn. Tổng giám đốc một công ty xây dựng tại TP.HCM cho biết, giá bất động sản ven sông hiện cao hơn các sản phẩm cùng phân khúc từ 30-50% nhưng vẫn không đủ hàng để bán vì nhu cầu quá thị trường quá lớn.

Ông Đặng Đức Trường, một nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM lấy ví dụ, tháng 2 năm nay ông xuống tiền mua nhóm căn hộ view sông tại một đại đô thị cạnh sông Đồng Nai thuộc TP.Thủ Đức. “Lúc tôi mua các căn giáp sông, view thoáng đãng có giá bán sơ cấp khoảng 2,9 tỷ đồng/căn, cao hơn các căn view khu vực khác khoảng 30%. Sau đó khoảng 3 tháng, giá bán sang tên có người sẵn sàng mua vào gần 3,5 tỷ đồng, tức giá đã tăng lên khoảng 20% so với ban đầu” – ông Trường nhẩm tính.

Theo ông David Jackson, Tổng Giám đốc Collier Vietnam, các căn hộ dạng này luôn được săn đón mạnh mẽ. Khi năng lực thiết kế ngày càng xuất sắc hơn, các dự án căn hộ ven sông dần trở thành một biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp, là mơ ước của nhiều người về việc được "sở hữu" khoảng không khoáng đạt từ dòng sông - điều khó tìm thấy tại những đô thị lớn như TP.HCM.

Thực tế, tại TP.HCM dự án căn hộ có view sông ra mắt gần đây ghi nhận khả năng thanh khoản rất chóng vánh. Đơn cử như The Beverly (Vinhomes Grand Park) ra mắt cách đây không lâu với nhóm sản phẩm như BE1, BE7 đã được đặt mua hết trước khi ra hàng. Các toà căn hộ có view sông của The Beverly Solari - dự án căn hộ cuối cùng tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park – cũng “cháy hàng” do khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn dòng sản phẩm này.