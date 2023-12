The Beverly Solari - Nghỉ dưỡng chất Mỹ ngay thềm nhà

Trong khi đó, phân khu The Tropical được ôm trọn bởi cây cỏ tựa khu rừng nhiệt đới xanh mướt, mang đặc trưng cuộc sống miền nhiệt đới sôi động với rất nhiều hoạt động ngoài trời thú vị. Các tiện ích nổi bật như: thác nước điểm nhấn, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, hồ suối nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới… mang đến 365 ngày trải nghiệm không khí trong lành, tươi mát.

Tựa như một ốc đảo xuất hiện trong lòng đại đô thị sầm uất, phân khu The Oasis mang đến không gian riêng tư cho gia chủ. Với chuỗi đa dạng các tiện ích nghỉ dưỡng nội khu độc đáo như: hồ bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California,… mỗi ngày tại The Oasis sẽ là khoảng thời gian được thư giãn, nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sống.

Lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) xinh đẹp, phân khu The Sunset lại được ví như thiên đường đậm sắc xanh của cỏ cây, mặt nước với những buổi chiều thư giãn ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Đặc biệt, vị trí có 1-0-2, tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle sẽ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân tại đây.

Ngoài những khoảng không gian xanh tại từng phân khu, The Beverly Solari còn sở hữu Quảng trường Golden Eagle và hồ nước Golden Eagle, nhìn từ trên xuống như cánh chim đại bàng đang sải cánh mạnh mẽ.

Đặc biệt, lấy cảm hứng từ khu mua sắm nổi tiếng Rodeo Drive của Mỹ, đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất kéo dài hơn 500m qua 3 phân khu The Oasis, The Tropical và The Sunset, điểm cuối dừng ở Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sẽ đem đến trải nghiệm mua sắm thời thượng cho cư dân. Ngoài ra, trạm xe buýt điện VinBus kế cận các tòa nhà giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới các địa điểm trong nội khu và khu vực lân cận hay đến trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, đường dạo Hoa Giấy và kênh đào Thousand Flowers trải dài qua 2 phân khu The Oasis và The Tropical chính là khoảng không gian xanh thơ mộng để cư dân thư thả tản bộ, hít thở không gian trong lành mỗi ngày.

Là dự án cao tầng cuối cùng hoàn thiện bức tranh của đại đô thị Vinhomes Grand Park, cư dân tại The Beverly Solari còn được tận hưởng hệ sinh thái “tất cả trong một”, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống. Các tiện ích tiêu biểu phải kể đến như: Trường học quốc tế Vinschool, bệnh viện đa khoa Vinmec, TTTM Vincom Mega Mall… cùng hạ tầng tiện ích có 1-0-2 với điểm nhấn đại công viên Grand Park 36 ha hàng đầu Đông Nam Á, Đại lộ Ánh Sáng và Bến du thuyền Manhattan Glory…